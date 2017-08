Miért reagált az MNB a forinterősödésre?

A jegybank továbbra sem aggódik felfelé mutató inflációs kockázatok miatt: "A Monetáris Tanács a júniusi Inflációs jelentésben lefelé mutató inflációs kockázatokat is azonosított. Ezek a kockázatok az elmúlt hónapokban is fennmaradtak, a Monetáris Tanács értékelése szerint a külső környezet továbbra is lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz."

hordoz." A jegybank még abban az esetben sem aggódna, ha az inflációs cél teljesülését veszély fenyegetné, mert az inflációs célkövetés rendszerét lazán fogja fel: "A közép-kelet-európai régió országai között jelentős eltérések vannak, ezért érdemes különbséget tenni köztük. Ezekbe az eltérő jegyekbe beletartoznak a makrogazdasági folyamatok, köztük az infláció alakulása, emellett a jegybankok inflációs célkövető rendszerei is különbözőek, beleértve az inflációs célok szintjét és a keretrendszer rugalmasságát."

A jegybank a monetáris kondíciók szigorodását érzékeli, amit nem kíván tolerálni, ezért ennek ellensúlyozására további lazító lépéseket kíván tenni: "A közlemény utolsó mondatának változása - a feltételesség elhagyása - a korábbiakhoz képest egyértelműen megerősíti, hogy az MT a monetáris kondíciókat kész nemhagyományos, célzott eszközökön keresztüli lazítással biztosítani."

A jegybanki közlemények nyelvezete olyan, hogy három magyartanár dereka törik bele, mire elolvassák. Ízlelgessük például a keddi dokumentum egyik kulcsmondatát: "A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével az alapkamat aktuális szintjének és a jegybanki eszköztár korábbi átalakításával elért laza monetáris kondícióknak a tartós fenntartása van összhangban." Hónapról hónapra ilyen mondatok bogozgatásából kell kinyerni a jegybank - esetlegesen megváltozott - üzenetét.

Ezt nehezíti, hogy ezek a mondatok néha minden ok nélkül is megváltoznak. A fent idézett mondat például egy hónapja még így hangzott: "A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintjének és a jegybanki eszköztár átalakításával elért laza monetáris kondícióknak a tartós fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével." Ha jól megnézzük, a két mondat valójában ugyanazt jelenti. Ám ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy a tagmondatok és szavak cseréje hordoz-e hangsúlybeli eltolódást. A nemzetközi gyakorlatban a jegybankok patikamérlegen kimért kommunikációja néha egy-egy jelző elhagyásával vagy lecserélésével próbálja befolyásolni a piaci várakozásokat ("vigilance" - ha emlékszik még rá valaki). A szereplők pedig ezt pontosan tudják.

A barokkos, összevissza törő mondatokkal a jegybank azért is megnehezíti a saját dolgát, mert az angol nyelvű változatba néha ezt nem sikerül tökéletesen átültetni, így a két közlemény nem fedi tökéletesen egymást.

A legnagyobb gond azonban az, hogy - miközben a fenti bizonytalanságok amúgy is nehezítik az értelmezést - a kommunikációs jelzések rendkívül tompák. Ezúttal például a jegybank arra hivatkozik, hogy a piacon nem vették észre, hogy az utolsó mondatból "elmarad a feltételesség". Mit is jelent ez? Hát azt, hogy júliusban az MNB még úgy fogalmazott, hogy jöhet további lazítás amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól. Ehhez képest most "csak" azt írta, hogy "a Monetáris Tanács az inflációs cél fenntartható eléréséhez szükséges monetáris kondíciókat kész nemhagyományos, célzott eszközökön keresztüli lazítással biztosítani." Ebben valóban nincs explicit feltétel megfogalmazva, de ha megnézzük, ennek elhagyása fikarcnyi elmozdulást sem jelent a monetáris politika alapállásán. Ha komolyan vennénk a feltétel elhagyását, akkor az azt jelentené, hogy a jegybank mostantól akkor is kész lazítani, ha az az inflációs céllal szembemegy. Egy ilyen értelmezés ellen valószínűleg sok tanácstag tiltakozna, és citálná, hogy a friss mondat is "az inflációs cél elérésére" hivatkozik. És igazuk is lenne, csak hát akkor visszajutunk oda, hogy a jegybank kamatkilátásokra utaló hagyományos mondata szemantikailag nem különbözik az előző havitól.

