Milyen legyen a jövő Európája? Erről az étlapról lehet választani

1. Végigviszik a reformokat

Ennek a tervnek a megvalósulásával valószínűleg nem lenne erősebb Európa, sőt fennmaradnának az EU most is meglévő problémái. A Fehér könyv is megjegyzi, hogy ugyan az eddig élvezett szabadságjogok továbbra is megilletnék az embereket, azonban a tagállamok közti konfliktusok sem tűnnének el, nehéz lenne mindenkit rávenni az egységes fellépésre.

2. Csak a közös piac marad meg

Az euró sérülékenyebbé válhatna azzal, ha a tagállamok kevésbé hajlanának az együttműködésre, így veszélybe kerülne a közös deviza sorsa és a potenciális újabb válságoknak való ellenállása. A külkereskedelemben ez a forgatókönyv azt jelentené, hogy az EU nem tudna megállapodásokat kötni a partnereivel, az egyes tagállamok külön járnák a saját útjukat.

3. "Mindenki azt csinál, amit akar"

Eközben a 27 tagállam tovább erősítené a közös piacot és az EU ma is létező négy szabadsága is megmaradna. Emellett fontos, hogy a külpolitikában és a külkereskedelemben az Unió tagállamai továbbra is közösen lépnének fel a partnerekkel szemben.

4. Kevesebbet, de hatékonyabban

5. Közösen előre minden területen

A Fehér könyv készítői szerint ennek a megoldásnak az lenne az előnye, hogy az Unió állampolgárai még több jogot élveznének az uniós jogszabályok miatt. Ugyanakkor félő, hogy ismét felerősödnének azok a hangok, melyek szerint az EU-nak nincs kellő legitimációja, illetve túl sok hatalmat vesz el a nemzetállamoktól.

Szerda délután már röviden összefoglaltuk az Európai Bizottság elnökének tervét a jövő Európájáról, most a közzétett 32 oldalas "Fehér könyv" alapján részletesen próbáljuk ismertetni a terveket. A lényeg, hogy Juncker öt forgatókönyvet vázolt fel az EU számára:Ennek az elképzelésnek a lényege, hogy. Ez egyrészt a Bizottság 2014-ben bemutatott New Start for Europe tervét mutatja, másrészt pedig a tavaly mind a 27 tagállam által elfogadott Pozsonyi Nyilatkozatot, melyekben az eddigi reformtervek szerepeltek. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor az Unió előtt álló prioritásokat időről időre felülvizsgálhatják a tagállamok. Ugyanakkor a dokumentum is elismeri, hogy a döntéshozatal egyáltalán nem biztos, hogy gyorsabb lesz, sok múlik ugyanis azon, mekkora ellentétek lesznek a tagállamok között.A gyakorlatban ez a forgatókönyv azt jelentené, hogy 2025-ig az EU továbbra is a munkahelyteremtésre, a növekedésre, a beruházásokra és a közös piac erősítésére fókuszálna. A beruházások az elfogadott tervnek megfelelően elsősorban a digitális gazdaságra, az energiaiparra és az infrastruktúrára koncentrálnának.Az eurózónára nézve ez az elképzelés azzal járna, hogy a növekedés és a sokkoknak való ellenállás érdekében a tagállamok javítanák a valutaövezet hatékonyságát. További lépésekkel erősíthetik az EKB szerepét a pénzügyi felügyeletben, ami a költségvetési politikák fenntarthatóságához és a tőkepiacok fejlődéséhez járulhat hozzá.A külkereskedelemben a mostanihoz hasonlóan igyekeznének minél több közös kereskedelmi megállapodást kötni az Európán kívüli partnerekkel. A külső határok védelme továbbra is elsősorban tagállami feladat lenne, de a már létező Európai Határ- és Partvédelmi Hatóság keretei között együttműködnének. Új kihívások esetén szükség lehetne a külső határok megerősítésére, ha az nem történik meg, akkor néhány tagállam szükség esetén fenntarthatná a belső határellenőrzést - áll a dokumentumban.Első ránézésre. A lényege, hogy az EU vezetői visszacsinálják az elmúlt évtizedek vívmányainak nagy részét, csak a közös európai piac marad meg. vagyis megszűnhetne például a szabad utazás vagy munkavállalás joga, a határokon újra ellenőrzéseken kellene mindenkinek átesni.A Fehér könyv szerint ennek a forgatókönyvnek a megvalósulására akkor van esély, ha a 27 tagállam képtelen megegyezni az együttműködés mélyítéséről, illetve nem tudnak közös álláspontot kialakítani olyan fontos kérdésekről, mint például a bevándorlás, a biztonságpolitika vagy a védelem.Ez a terv már magában is az uniós szabályozás csökkenéséhez vezetne, ami viszont komoly konfliktusokhoz vezethetne a tagállamok között olyan fontos területeken, mint például a fogyasztóvédelem, a környezetvédelmi szabályok, az adózás vagy az állami támogatások.Ez az út gyakorlatilag. Az alapja az lenne, hogy a közösség úgy működne, ahogy ma, viszont ha a tagállamok egy csoportja úgy döntene, hogy bizonyos területeken készek szorosabban együttműködni, akkor arra is nyílna lehetőség. A dokumentum szerint ilyen együttműködésre nyílhatna tér például a biztonságpolitikában, az adózás összehangolásában vagy a szociális kérdésekben.Ebben a szorosabb együttműködésben az is benne van, hogy az egyes tagállamok költségvetési területen is jobban együttműködnek, így a mai eurózóna mintájára létrejöhetne egy belső közösség, melyhez a 27 tagállam bármelyike csatlakozhatna önkéntesen.A forgatókönyv abból indul ki, hogy a mai eurózóna-tagok, illetve mellettük esetleg néhány külső ország csatlakozhat a szorosabb integrációhoz. Ha ők elkezdenék összehangolni az adózási szabályokat és az adókulcsokat, akkor azzal egyszerűsítenék az európai adórendszert, illetve csökkenthetnék az adóelkerülést. Emellett a szociális ellátások és az iparfejlesztés területén nílhatna lehetőség szorosabb együttműködésre.A negyedik forgatókönyv lényege, hogy. Vagyis ez összességében egy a mostaninál lazább uniót jelentene a 27 ország között, viszont a néhány kiválasztott területen hatékonyabb lehetne a rendszer, gyorsabbak lennének a döntések. Hasonlóra ma is van példa, a versenypolitikában vagy a pénzügyi felügyeletben ma is erősebbek az EU jogai. A további cél lehetne a fogyasztók védelme, példaként hozza fel a Fehér könyv a Volkswagen emissziós botrányát, melyben mindenki azt várja az EU-tól, hogy védje meg a fogyasztókat, de nincsenek erre megfelelő eszközei.A jelentés készítői szerint olyan területen lenne még mód szorosabb együttműködésre, mint például az innováció, a kereskedelem, a bevándorlás vagy a határvédelem. Emellett létrejöhetne például egy közös európai terrorellenes ügynökség, a határokat a közös európai határőrség védené, míg a bevándorlók kérelmeit egységes európai ügynökség bírálná el.A fentiekkel párhuzamosan például a regionális fejlesztésben, az egészségügyben, valamint a munkaerőpiac és egyes szociális kérdések összehangolásában lazítana a szabályokon az EU. Ezzel párhuzamosan folytatódhatna az eurózóna erősítése.Az utolsó lehetséges forgatókönyv. Ennek keretében arról is döntés születhetne, hogy az eurózóna továbbfejlesztése minden tagállam érdeke. Ebben a rendszerben a döntések sokkal gyorsabban történnének meg európai szinten, illetve a végrehajtás is felgyorsulna.Ebben a modellben az Európai parlament hozná meg a végső döntést kereskedelmi egyezményekről, az EU pedig továbbra is közösen lépne fel. Emellett létrejönne a közös európai hadsereg, mely a NATO rendszerébe illeszkedne. A közös fellépésnek köszönhetően au Unió élen járna az éghajlatváltozás elleni harcban, illetve erősítené szerepét a nemzetközi segélyprogramokban.A Fehér könyv szerint első lépésben az lenne a cél, hogy a közös európai piac létrehozása befejeződjön az energetika, a digitális gazdaság és a szolgáltatások területén. Emellett a közös európai fejlesztésnek köszönhetően sok "európai Szilícium-völgy" jöhetne létre, az összehangolt tőkepiac pedig segítené a kkv-k finanszírozását és a nagy infrastruktúra-projektek megvalósítását.A Fehér könyv végén az alábbi táblázatban foglalták össze az egyes forgatókönyveket:

A Politico értesülései szerint a fenti forgatókönyvekről a jövő hét végi EU-csúcson kezdődik meg az egyeztetés, Juncker pedig azt szeretné elérni, hogy az év végéig a 27 tagállam hozzon döntést az Unió jövőjéről. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a következő hónapokban érkeznek még további javaslatok a tagállamoktól, így nem biztos, hogy csak a fenti öt opció marad.

A nagy kérdés az lesz, hogy a többi 26 tagállam mit szeretne, ebből a szempontból meghatározó lesz a tavaszi francia elnökválasztás és az őszi német parlamenti választások. Ha ezekben az országokban az EU-párti erők maradnak hatalmon, akkor elképzelhető, hogy a magyar és közép-európai érdekkel szembe menve mégis a többsebességes Európa valósul majd meg.

Magyar szempontból egyébként. Az utóbbi hónapokban hallott kormányzati nyilatkozatok alapján a többsebességes Európát mindenképpen szeretné elkerülni a magyar kormány, ugyanakkor a mostani rendszerrel sem maradéktalanul elégedettek.