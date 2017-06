Minden eddiginél kínosabb napokra készülhet Trump

A májusi botrány

Szorongatják Flynnt

Michael Flynn, Donald Trump amerikai elnök első és lemondásra kényszerített nemzetbiztonsági főtanácsadója kedden 600 oldalnyi dokumentumot adott át a szenátus hírszerzési bizottságának, ami szintén vizsgálódik Oroszország választási beavatkozásának ügyében.

Egyelőre még azt sem tudjuk megítélni, hogy az összes dokumentumot átadta-e, vagy sem.

Jöhet a hírszerzési nagyágyúk meghallgatása

Szinte biztosan megkérdezik tőle azt is, hogy - a korábban kiszivárgott információkkal összhangban - valóban megkereste-e őt Trump, hogy függessze fel Flynn ügyének kivizsgálását.

Május közepén politikai láncreakciót indított el Donald Trump döntése, miután. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert tavaly helytelenül járt el Hillary Clinton e-mail botrányának kivizsgálásában., és az elnök állítólagos kérésére sem volt hajlandó felfüggeszteni a vizsgálatot. A Fehér Ház határozottan tagadta ezeket az értesüléseket., oroszokkal való titkos kapcsolattartás gyanújába keveredett többek között Trump februárban lemondott nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn is, amit igyekezett az elnök eltussolni, beleavatkozva ezzel egy független szervezet működésébe. A botrány annyira elharapózott, hogy"az orosz kormánynak a 2016-os elnökválasztás befolyásolására irányuló erőfeszítései és más kapcsolódó ügyek" vizsgálatára.Két hétig - Trump külföldi körútja miatt - ebben a témában viszonylag csend volt, most viszont újra felpörögnek az események.A bizottság egyik, neve elhallgatását kérő munkatársa azt mondta az ABC televízió riporterének, hogy a hírszerzési bizottság arra számít,, s ha igen, milyen mértékben. Mark Warner virginiai szenátor, a bizottság rangidős demokrata párti tagja megerősítette, hogy megérkeztek Flynn dokumentumai, ám nem kívánta kommentálni az információt.- fogalmazott Warner a Fox televízióban.Michael Flynn korábban - az amerikai alkotmánynak az önmaga elleni vallomás megtagadását lehetővé tevő ötödik kiegészítését idézve - elutasította, hogy megjelenjen a szenátusi bizottság meghallgatásán. Erre biztatta egyébként Donald Trump elnök is. Miután azonbanRichard Burr észak-karolinai republikánus szenátor, a hírszerzési bizottság elnöke kedden közölte:, ezekből ugyanis kiderülhet, hogy "hol, mikor, miért járt, és milyen anyagi ellenszolgáltatásokat kapott". Burr szenátor leszögezte: elképzelhetőnek tartja, hogy a volt nemzetbiztonsági főtanácsadónál még több dokumentum található.Michael Flynn ügyében nemcsak a szenátus hírszerzési bizottsága vizsgálódik, hanem más kongresszusi bizottságok és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is.A szenátus hírszerzési bizottságának nyílt meghallgatásán vesz ma részt. Rosenstein neve azért nagyon fontos a történetben, mert Trump állítólag az általa írt ajánlásra hivatkozva rúgta ki Comey-t, amit aztán később tagadott, mondván, mindenképp meneszteni akarta.A The Wasington Post még májusban arról számolt be, hogy, ők azonban megtagadták ezt a kérést. Mark Warner, a hírszerzési bizottság tagja reményének adott hangot, miszerint egyik vezető sem fog semmilyen információt elhallgatni, ezáltal pedig az amerikai közvélemény egy lépéssel közelebb kerülhet a teljes igazság megismeréséhez.A több nagyágyúbeszámoljon Oroszországgal kapcsolatos vizsgálódásainak eredményéről.Mivel nyílt meghallgatásról van szó,, amiből egy nagyon érdekes esemény kerekedhetne ki. A The Washington Post szerint az elnök tanácsadói mindenáron igyekeznek majd ezt megakadályozni, és inkább a gazdaságpolitikai programjának megvalósítására terelni az elnök figyelmét, félő ugyanis, hogy Trump megjelenésével, és esetleges megnyilvánulásaival saját magának ártana.Roger Stone, Trump régi barátja szerint, aki egykor politikai tanácsadóként dolgozott,. Az elnök tanácsadói valószínűleg pontosan ettől rettegnek.Bárhogy is történjen, izgalmas két napnak nézünk elébe, valószínűleg az elnök Twittere is pörögni fog.(MTI, Reuters