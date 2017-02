Mindenki a franciák miatt retteg, de van nagyobb veszély Európára

Véleményünk szerint jelenleg Olaszország jelenti a legnagyobb veszélyt az eurózóna stabilitására

Marco Stringa kiemelte, hogy meglátásuk szerint egy negatív fordulat esélye Olaszországban most nagyobb, mint annak valószínűsége, hogy a vállaltan unióellenes Marine Le Pen nyeri majd a francia elnökválasztást tavasszal.

Matteo Renzi olasz kormányfő tavaly decemberben mondott le miután a választópolgárok többsége elutasította alkotmányjogi reformját. A napokban aztán a Demokrata Párt éléről is távozott a politikus. Ez azonban nem jelenti azt, hogy visszavonulna a politikától, a hírek szerint saját karrierjét kezdi építeni, ami pártszakadással fenyeget.- írta friss elemzésében Marco Stringa, a Deutsche Bank szakembere.A német bank szakemberei mostanra alapforgatókönyvükben azzal számolnak, hogy szétszakad majd a kormányzó Demokrata Párt, ez jelenti a fő kockázatot, és emiatt nőtt meg ismét az előrehozott választás esélye. A feszültséget a piac is érzi, hiszen az olasz és a német tízéves kötvények közti hozamfelár három éve nem látott szintre emelkedett.Elvileg 2018-ban lennének választások Olaszországban, de a Deutsche Bank szerint most az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy már idén szeptemberben az urnákhoz járulhatnak a választópolgárok. Az elemző szerint Renzi mindent megtesz majd annak érdekében, hogy még az előtt kiharcolja az előrehozott választást, hogy októberben el kelljen küldenie a 2018-as költségvetési tervezetet az Európai Bizottságnak.