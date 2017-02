Mintha nem lenne elég bajuk: még Brüsszel is rászáll az olaszokra

Mindezek fényében, amennyiben nem történik meg a szükséges kiigazítás áprilisig (vagy legalábbis nem állnak elő konkrét javaslattal), az Európai Bizottság a 2017 tavaszi előrejelzése alapján újra túlzottdeficit-eljárás alá vonhatja Olaszországot, miután 3 éve sikerült kiszabadulnia onnan.

A Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében(a 60% feletti rész 1/20-a, három év éves átlagában). Az Európai Bizottság rendszeresen jelentést készít, amelyben sorra veszi, hogy az egyes tagországok megfelelnek-e ezeknek a kritériumoknak, illetve hogy a megfelelés iránti szándék konkrét lépésekben is megnyilvánul-e.. Az olasz államadósság 2015-ben elérte a GDP 132,3%-át, ami jóval a 60%-os kritériumérték felett van, ráadásul a kormány nem tett megfelelő intézkedéseket, hogy ezt a problémát kezelje, az idei költségvetési tervek alapján pedig nem várható javulás a mutatóban.A szervezet elismeri, hogy a kedvezőtlen makrogazdasági körülmények (alacsony infláció és növekedés) nagyban hozzájárultak a kedvezőtlen irányú folyamatokhoz, ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy közben, ezáltal a rendkívül magas adósságállomány továbbra is Olaszország legsérülékenyebb pontja marad.A Bizottság felrója az olasz kormánynak, hogy ugyan a költségvetési hiány várhatóan idén is a 3%-os kritérium alatt marad majd,. Ennek fényében, amire ugyan szóbeli elköteleződés mutatkozott az olasz fél részéről, konkrét lépések nem történtek az ügyben.Bár a túlzottdeficit-eljárás rövid távon önmagában csak aktívabb ellenőrzést jelent az Európai Bizottság részéről, hosszabb távon - szélsőséges esetben - akár forrásfelfüggesztést és forrásmegvonást is jelenthet. Ez azért különösen rossz hír, mert Olaszországban a tavalyi népszavazás óta a szokásosnál is nagyobb a politikai felfordulás, nem hiányzik nekik, hogy még az Európai Bizottság is jobban rájuk szálljon.