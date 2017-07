Mire lezárul a Brexit, addigra talán az is kiderül, miről szavaztak tavaly

Theresa May kormányfő most rendelte meg azt a tanulmányt, amit sokak szerint már a tavalyi népszavazás előtt el kellett volna készíteni, hiszen a Brexit egyik fő kérdése éppen az, mi lesz az országban dolgozó uniós állampolgárok sorsa. Ennek eldöntéséhez pedig jó lenne tudni, milyen hatással volt az ő beáramlásuk a szigetország gazdaságára.Amber Rudd brit belügyminiszter most a független bevándorlásügyi testületet bízta meg azzal, hogy állítsanak össze egy jelentést. A végleges változat 2018 szeptemberére készülhet el, de menetközben is közzétesznek majd anyagokat az átfogó jelentésből.Rudd a Financial Times csütörtöki számában megjelent írásában arról biztosította a brit üzleti szektort és a külföldi EU-állampolgárokat, hogy a brit EU-tagság megszűnése után sem zárulnak be hirtelen az ajtók, Nagy-Britannia továbbra is várja a "legtehetségesebb" munkavállalókat.Közben Brandon Lewis, a brit belügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkára a BBC rádió közéleti és hírműsorokat sugárzó 4-es csatornáján elhangzott interjúban kijelentette: 2019 márciusában, a brit EU-tagság megszűnésének valószínű időpontjában már hatályban lesz az új brit bevándorlási szabályozás. Az államtitkár ennek részleteiről nem szólt, csak annyit mondott, hogy a konzervatív párti brit kormány még az idén közzétesz egy "fehér könyvet" az új szabályrendszer főbb pontjairól, és a bevándorlási törvénytervezet 2018-ban kerül a parlament elé.