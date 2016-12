Mit szólnál, ha hirtelen 1000 forintba kerülne egy dollár? És ha 14000-be?

Donald Trump novemberi megválasztása óriási löketet adott a dollárnak, a januártól hivatalba lépő elnök gazdasági programjának megvalósulása ugyanis a piac várakozásai szerint végre kimozdítaná az amerikai gazdaságot az alacsony infláció csapdájából, ami így szigoróbb Fed-kamatemelést, ezáltal pedig erősebb dollárt tesz indokolttá. A dollár fontosabb devizákkal szembeni erejét nyomon követő index értéke idén 4,5 százalékot emelkedett, a fontosabb devizák közül az idei év nagy vesztese a brit font, a török líra, a mexikói peso, az argentin peso és a nigériai naira volt. Ezekkel a devizapárokkal a héten már két külön cikkünkben is foglalkoztunk.Az év legnagyobb vesztese ugyanakkor - 58%-os gyengülése ellenére - nem a nigériai naira lett. A kevésbé fontos, kisebb forgalmú fizetőeszközök között három olyat is találunk, ami még ennél is jobban megszenvedte a 2016-os évet.

A suriname-i dollár árfolyama például 85 százalékot zuhant az amerikai dollárral szemben, amivel 118 deviza közül a harmadik legrosszabb teljesítményt nyújtotta. A latin-amerikai országot érzékenyen érintette a nyersanyagok - elsősorban a kőolaj - árának elmúlt években tapasztalt csökkenése, a devizatartalék gyakorlatilag elfogyott, ez pedig arra kényszerítette az ország jegybankját, hogy idén áprilisban elengedje a helyi fizetőeszközt, és átálljon egy szabadon lebegő árfolyamrendszerre. Nem meglepő, hogy a nagyon rossz állapotban lévő gazdaság pénzneme ezt követően azonnal több mint 30 százalékot veszített értékéből, amit később újabb leértékelődés követett.

A képzeletbeli dobogó második fokára az egyiptomi font állhatott fel, 2016-ban ugyanis mintegy 140%-kal gyengült az amerikai dollárral szemben. Az egyiptomi kormánynak egy IMF-fel kötött alku keretében kellett meghoznia azt a fájdalmas, hosszú távon azonban elkerülhetetlen döntést, hogy a központilag rögzített árfolyamrendszerről fokozatosan egy szabadon lebegő árfolyamrendszere áll át. Október végén meg is született a megállapodás: az ország megkapta az életmentő 12 milliárd dolláros IMF-hitelt, cserébe pedig el is engedte a font mesterségesen erős szinteken rögzített árfolyamát, ami így nem egész két hónap alatt a 8,9-es szintről 19 közelébe gyengült.

Bár a kommunista ország helyzete összehasonlíthatatlan Magyarországéval, így a forint és a bolivár között sem érdemes komoly párhuzamot vonni, a bolivár idei teljesítménye olyan, mintha egy év elteltével nem 290 forintba kerülne egy dollár, hanem 950-be.

Mindez azonban eltörpül amellett, ami az idén Venezuelával és az ország fizetőeszközével, a bolivárral történt. Az olajárak beszakadása miatt durva recesszióval, 700 százalék feletti inflációval és súlyos áruhiánnyal küzdő kommunista országban már az sem egyszerű feladat, hogy megállapítsuk, mennyit gyengült a helyi fizetőeszköz, ugyanis "több ára" is van a dollárnak. Bár a hivatalos hatósági árfolyam 6,5-ről 10-re, "mindössze" 54 százalékot gyengült, ezen az áron azonban kizárólag az élelmiszerek és gyógyszerek importjáért juthatnak hozzá a cégek, így valós támpontot nem nyújt.Érdemes inkább a másik hivatalos átváltási rátát, az úgynevezett Dicom-árfolyamot használni, ami az elsődleges prioritást nem élvező termékek importjára vonatkozik. Ezt az árfolyamot idén március 10-én vezette be a kormány, amikor is átalakította a korábbi, három pilléres rendszert. Március 10-én 206 bolivárban határozták meg a dollár ellenértékét, mostanra viszont a Dicom-árfolyam a 670-es szint fölé kapaszkodott, vagyis nem egész tíz hónap alatt közel 230 százalékot veszített értékéből, amivel egyértelműen az idei év legnagyobb vesztese lett. Arról nem is beszélve, hogy a feketepiacon ennek a többszörösét is elkérik egy dollárért: év elején még 1000 bolivár körül lehetett hozzájutni egy dollárhoz, most már ennek háromszorosát is elkérik érte.

Ennek az értéke a rendszer átalakítása előtt 13,5 volt, vagyis akár azt is mondhatnánk, hogy nem 230%-ot gyengült a bolivár a dollárral szemben, hanem mintegy 4800 %-ot.

Azt sem árt megemlíteni, hogy az árfolyamrendszer átalakítása előtt létezett egy úgynevezett SICAD és egy SIMADI-árfolyam is, amelyek márciustól összevonásra kerültek. A SICAD-árfolyam korábban a nem elsődleges prioritású (tehát nem élelmiszer, vagy gyógyszerek) termékek beszerzésére vonatkozó átváltási ár volt, vagyis gyakorlatilag a mostani Dicom szerepét töltötte be.

A 2016-os év legnagyobb nyertesei - ahogy azt tegnapi cikkünkben megírtuk - a brazil reál és az orosz rubel voltak. A december 28-i záróérték alapján a rubel hajszálnyival megelőzte a reált, így összerakhatjuk az idei év legextrémebb devizapárját, az orosz rubel - venezuelai bolivár keresztárfolyamot, ami 5938%-os elmozdulásával az év abszolút győztese lett. Bár jelentősége nem sok van, hiszen gyakorlatilag egy nem létező devizapárról van szó, mindenesetre látványos. (A szemléletesség kedvéért a bolivár esetében március 10-ig a SICAD, utána a Dicom-árfolyamot használtuk.)