Mitől félnek a legnagyobb cégvezérek?

Diszruptivitás

Változó kockázatok

A KPMG idén közel 1300 vezérigazgatót kérdezett meg világszerte a következő 3 év üzleti kilátásairól és kihívásairól, valamint arról, hogy cégének milyen stratégiát kell követnie ahhoz, hogy sikeres legyen. jelentést ismertető szerdai tájékoztatón ismertette: Magyarországról nem szerepeltek vezérigazgatók a felmérésben, amerikai, indiai, japán, kínai, német, francia, spanyol, olasz és brit vállalatvezetőket kérdezett meg a tanácsadó cég.Ságodi Attila az egyik legérdekesebb változásnak azt tartotta, hogy a megkérdezett vezérigazgatók közül a tavalyi felméréshez képest kevesebben mondták azt, hogy 6%-ot meghaladó ütemben bővítik a munkavállalók létszámát. Ezúttal 47%-uk vélekedett így, miközben tavaly még 70% felett volt ez az arány. A tanácsadó cég partnere szerint ez is arra utal, hogy a jövőben nem a létszámbővítés lesz a fontos, hanem a megfelelően képzett munkaerő megtalálása. A világ abba az irányba megy, hogy nagyobb hozzáadott értékű tevékenységekre és olyan munkavállalókra, akik új kompetenciákkal rendelkeznek - fogalmazott.Legutóbb a napokban jelent meg cikkünk ebben a témában:A mostani felmérés központi eleme volt a diszruptivitás (iparágak, piacok felbomlasztása). A mostani felmérés szerint a vezérigazgatók többsége továbbra is bizakodó a világgazdasági kilátásokat illetően és mára már sokkal inkább lehetőséget lát a diszruptivitásban.A felmérés másik fontos megállapítása, hogy a vezérigazgatók többsége (65%-a) továbbra is bizakodó a világgazdasági kilátásokat illetően, bár optimizmusok csökkent tavalyhoz képest (akkor 80%-uk vélekedett hasonlóan).A felmérés eredményei közül érdemes kiemelni, hogy tavalyhoz képest miként változott amegítélése. A vezérigazgatók ma már sokkal kevésbé tartanak az IT-biztonsági kockázatoktól, mint egy évvel korábban. Jelenleg (a tavalyi 25 százalékkal szemben) 42 százalékuk gondolja, hogy megfelelően felkészült egy esetleges kiber-eseményre, tavaly óta ugyanis jelentős erőforrásokat fordítottak az ilyen jellegű kockázatok kivédésére. Az idei rangsor első helyére a működési kockázatok kerültek, összhangban azzal, hogy 10-ből csaknem 7-en mondták, hogy tavalyhoz képest nagyobb figyelmet fordítottak az irányítási és kockázatkezelési kérdésekre.

A felmérés másik érdekessége, hogy számottevően nőtt a reputációs és márkakockázat jelentősége, amit jól szemléltet, hogy miközben tavaly a top16-ban sem szerepelt, idén a kockázati rangsor harmadik helyére került. Jelenleg a vezérigazgatók úgy látják, hogy a következő három évben a reputációs és márkakockázat lehet a harmadik legnagyobb hatással növekedésükre.Az egyik legnagyobb kihívásnak akiválasztását és megtartását tekintik, ezért 75 százalékuk toborzásba fektetne a legtöbbet a következő három évben.