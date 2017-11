Most jön az euró aranykora

Az Európai Bizottság 2,2 %-os GDP-növekedést vár a valutaunióban 2017-re, vagyis jelentősen javították a májusi 1,7 %-os előrejelzésüket. Ezzel a közös fizetési övezet maga mögött hagyhatja a nehéz éveket, amikor a világgazdasági válságot követően adósságválság sújtotta a blokkot, és a rekordmagasságba emelkedő munkanélküliségi ráta mellett közel került a deflációhoz.

Angel Talavera, az Oxford Economics elemzője szerint a következő évek is kedvezően alakulhatnak, ha nem érkezik valamilyen nem várt sokkhatás.

A gazdasági elemzők azonban most egyre jobb kilátásokról beszélnek. A szakértők az idei évben folyamatosan emelik a GDP-növekedési kiáltásokat, a harmadik negyedévben pedig 0,6 százalékkal nőhetett a gazdaság (az adat kedden érkezik), ami a hosszú távú növekedési trend felett van a Bloomberg cikke szerint.Benoit Coeuré, az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euró 1999-es megszületése óta a legjobb állapotban van, ugyanakkor felszólította a kormányokat, hogy hajtsanak végre több reformot.A valutaunió gazdaságának sokat segített az EKB ultralaza monetáris politikája, jelenleg a vállalati profitkilátások jók és a fogyasztói bizalom is magas, utóbbi 2001 óta nem látott csúcson áll. A kilátásokat azonban beárnyékolja a Brexit miatti bizonytalanság, ám ez most még leginkább csak Nagy-Britannia gazdaságára hat.Egyelőre más miatt sem lehet felhőtlen az öröm a valutaunióban. A termelékenység gyenge, a fiatalok negyede nem talál munkát, miközben az eurózóna perifériáján a munkanélküliség továbbra is kétszámjegyű. Az eurószkeptikusok és a Katalán válság egyaránt problémát jelentenek az eurózóna számára, miközben az EKB elnöke, Mario Draghi kulcsfontosságú problémának a nemzetközi geopolitikai kockázatokat tartja.Az EKB közben folytatja a kötvényvásárlási programot, de jövőre már csak fele annyit vesz, mint eddig , hogy expanzív maradjon a monetáris politika. Szeptemberben az infláció 1,4 % volt, ami az EKB 2 százalékos célja alatt van. A Nordea Bank elemzői úgy vélik, hogy az EKB egészen 2019 végéig nem emeli a kamatot. Nem csak a monetáris politika oldaláról kap támogatást a valutaunió gazdasága, a költségvetési politika is segítheti a növekedést: még Németország, amely a feszes gazdaságpolitika legnagyobb támogatója, most adócsökkentések elé néz.A Credit Suisse elemzői úgy vélik, hogy a gazdasági növekedés magas lehet 2018-ban is. Az elemzők 2,5 százalékra emelték a GDP-előrejelzésüket a múlt héten, megjegyezve, hogy a kockázatok inkább felfelé mutatnak, vagyis a növekedés akár ennél nagyobb is lehet.