Most kezdjük el szórni a pénzt Paks 2-re

Varga Mihály jelzése

Lázár János azzal számol, hogy már idén mintegy 200 milliárd forint kiadás merülhet fel Paks-II-vel kapcsolatban. Ha ez valóban így alakul, akkor a forrásokról gondoskodnia kell a kormánynak, vagy a költségvetés tartalékaiból, vagy az orosz hitel esetleges igénybe vételével - tette hozzá a miniszter.

Az elemzők máris találgatnak

Itt felidézhetjük az NGM tavaly decemberi prognózisát: az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2019-ben 582 milliárd forintra ugranak a mostani 350 milliárd forint körüli összegről, és 2020-ban már 1130 milliárdot költ erre a kormány. A számok mögött részletes magyarázatot nem találtunk, ezért csak találgathatunk, mi okozhatja a felfutást, logikusnak tűnik, hogy ez a Paks 2 beruházás felpörgésével függ össze.

Megjegyzi ugyanakkor, hogy a nemzetközi példák alapján jelentős a kockázata a költségtúllépésnek, ami pedig veszélyt jelent a csökkenő adósságpályára.

A jelenlegi tervek szerint hamarosan elindulhat az új blokkok építése a brüsszeli zöld jelzés után. A projekt itthoni engedélyeztetési folyamata sínen van, a beruházás tavasszal várhatóan megkapja a másodfokú környezetvédelmi engedélyt és a telephely-engedélyt is.Ezek után felmerül a kérdés, hogy az első években mekkora összeget kell finanszíroznia az államnak. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy keddi tájékoztatón kérdésre válaszolva kifejtette, hogyHa ennél nagyobb lenne az összeg, a kormány saját hatáskörében, a tartalékok terhére rendezné a többletkiadásokat, az idei költségek döntő részét hazai forrásból finanszírozzák majd - fejtette ki.Varga Mihály az MTI beszámolója szerint elmondta: a brüsszeli döntés után Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterrel konzultált, kiderült,Hangsúlyozta, amíg a hazai források rendelkezésre állnak, addig azokból finanszírozzák a paksi atomerőművel kapcsolatos költségeket.Mivel gigantikus, ritkán látott méretű beruházásról van szó, az elemzők sem mehetnek el mellette szó nélkül.emlékeztet arra: az eredeti tervek szerint 10 év alatt valósulna volna meg a beruházás, az új blokkok 2025-2026-ban állnának üzembe. A 12 milliárd eurós projekt 80%-ban orosz hitelből valósulna meg.Mivel eddig csak az előkészületi munkák valósultak meg, ezért elképzelhető, hogy a projekt befejezése csúszik az eredeti tervekhez képest, de még így is éves szinten a GDP 1%-ának megfelelő többletkiadást generál és államadósságráta-növekedést okoz az adott időtávon - mutat rá a közgazdász, aki emlékeztet arra, hogy a kormány legutóbbi középtávú kitekintése már jelentős felfutást vetített előre az állami vagyoni kiadások esetében.Gárgyán Eszter azt is megjegyzi, hogy a beruházás beindulása megemelheti a GDP szintjét, ami pedig segíthet a GDP-arányos adósságráta csökkenésében.A Citi elemzője úgy véli, hogy a Paks 2 beruházással összefüggő többlet költségvetési kiadások korlátozzák a kormány költségvetési mozgásterét, esetleges más lazító lépések végrehajtására, amennyiben a kormány ragaszkodik az alacsony költségvetési hiányhoz és csökkenő adósságpályához, ahogyan tette azt eddig."Tekintettel arra, hogy a Fidesz-kormány ragaszkodik a beruházáshoz, az építkezés jövőre elkezdődhet, hacsak jövőre el nem veszítik a választásokat, ez a forgatókönyv azonban nagyon valószínűtlennek tűnik" - vélekedik a közgazdász, aki megemlíti a kilátásba helyezett népszavazást is az ügyben. A paksi projekt kormányzati támogatása függ az ügy társadalmi támogatottságától is.