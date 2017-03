Most már tényleg bármelyik pillanatban jöhet a Brexit

Több fontos szavazás is volt hétfőn a brit parlamentben, először elutasították a Lordok Házának azt a kísérletét, hogy garantálják az uniós állampolgárok jogait , majd azt követően a még fontosabb döntés az volt, hogy engedélyezték a hivatalos kilépési folyamat megkezdését a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával.A Bloomberg forrásai szerint Theresa May brit kormányfő a jövő héten jelentheti be a hivatalos kilépési folyamat elindítását. A tegnapi szavazás egyébként egfyben may sikere is, hiszen szabad kezet kapott a Brexit-tárgyalásokra.