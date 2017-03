Most szállt el a francia jobboldal utolsó reménye?

A reggeli információk alapján még nagyon úgy tűnt, hogy a tulajdonképpen megbukott Fillon helyére gyorsan Juppét jelöli a jobboldal elnökjelöltnek. Ez már csak azért is logikusnak tűnt, mert a Fillon körüli botrány miatt az elmúlt egy héten kétszer is mérték Juppé, mint egy esetleges alternatív jobboldali jelölt népszerűségét - és mindkétszer lényegesen erősebbnek mutatkozott. (26,5% vs. 19%, illetve 24,5% vs. 17%)Sőt, Juppé nem csak párttársánál, Fillonnál népszerűbb. A közvélemény-kutatások számai alapján úgy tűnik, hogy jelöltségével a jobboldaltól eltávolodó szavazók olyannyira visszatérnének, hogy még a Fillon-botrány legnagyobb nyertesénél, a Le Pen első számú vetélytársává előlépett, centrista Emmanuel Macronnál is támogatottabb lenne. (24,5% vs. 20%)Juppé ma meghirdetett sajtótájékoztatójától sokan várták, hogy legalábbis meglebegteti az indulását, így a kategorikus elzárkózás meglepetésnek mondható. Azzal, hogy egy új, népszerűbb (tisztábbnak azért nem mondanánk, Juppé-nek is volt egy súlyos korrupciós ügye a múltban) jelölt indulása meghiúsulni látszik, tisztább lett a kép a választási esélyeket illetően. Elképzelhető, hogy Fillon kicsit tud javítani a támogatottságán azután, hogy a pártja egyértelműen kiáll mellette, és rendbe rakja szétzilálódott kampányát, de Juppé bejelentésétől mégis Macron esélyei növekedtek igazán.