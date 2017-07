Működik a NAV új fegyvere az adócsalások ellen

Tállai András, az adóhivatal vezetője elmondta, az adótraffipax az online pénztárgépek rendszerével igazán hatásos párost alkot. "Az első hónapok látványos eredményeket hoztak" - mondta. Hozzátette, több fővárosi és vidéki helyszínen 40-50 százalékkal több nyugtát adtak az ottani vállalkozások, mint korábban, s ezzel együtt a pénztárgépekbe beütött összegek is növekedtek, nem is csekély mértékben. Volt olyan kereskedelmi egység, ahol a bevétel a korábbi 965 százalékára ugrott abban az időszakban, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előre bejelentett vizsgálata zajlott.Elmondta azt is, mindent egybevéve a hivatal becslése szerint az új tájékoztató rendszer már az első hónapokban is százmillió forintokban mérhető hasznot hajthatott.A NAV célja ugyanakkor egyáltalán nem a büntetés, hanem az, hogy minden szereplő betartsa az előírásokat, befizesse az adókat és legálisan alkalmazza dolgozóit - mondta Tállai András, majd megjegyezte: ezért is hirdetik meg az adótraffipaxban az akciók legnagyobb részét.