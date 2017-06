A magasan képzett uniós munkavállalók fele a Brexit előtt lelépne Angliából

A FTSE 250 legnagyobb vállalatai által foglalkoztatott diplomás munkavállalók több mint fele még azelőtt távozna az Egyesült Királyságból, hogy kiderülne a Brexit tárgyalások pontos kimenetele, és az ország kilépne az Európai Unióból. A Baker McKenzie felmérése szerint, az EU-tagságról döntő népszavazás óta a megkérdezett - nem brit - munkavállalók 70 százaléka érzi a vele szembeni diszkrimináció erősödését, 38 százalékuk pedig kifejezetten védtelennek érzi magát a jelenséggel szemben. A válaszadók több mint negyede érzi bizonytalannak meglévő munkahelyét, többségük a diszkriminatív foglalkoztatási gyakorlatot tartja a legnagyobb kockázatnak. Az uniós kilépés kapcsán a megkérdezettek közel fele tart a munkaerő szabad mozgása - Brexit miatti - megszűnésének hatásaitól.A megkülönböztetés az egyik legfőbb oka annak, hogy az EU-s munkavállalók el akarják hagyni az Egyesült Királyságot. A munkaadóknak érdemes nagyobb hangsúlyt helyezniük antidiszkriminációs irányelveik betartására, különösen a munkavállalók toborzása során, valamint segíteniük kellene a dolgozókat a Brexittel kapcsolatos kérdések megválaszolásában - mondta el Stephen Ratcliffe, a Baker McKenzie partnere.A kutatás rávilágít az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt kialakuló szakemberhiány várható mértékére a brit munkaerőpiacon, amely folyamat kulcsfontosságú szektorokat is érint majd. A munkavállalók tömeges távozása különösen súlyosan érintheti az egészségügyet, ahol a megkérdezett nem britek 84 százaléka tervez költözést, míg a technológia, a média és a telekommunikáció területén 64 százalék, a pénzügyi szolgáltatásokban pedig a dolgozók 43 százaléka fontolgat távozást a szigetországból.A Brexit kedvező hatással lesz az Egyesült Királyságon kívüli piacokra, különösen az európai üzleti központok számára. A folyamat már jól láthatóan elkezdődött, amikor a pénzügyi világ meghatározó szereplői jelentették be működésük átcsoportosítását Frankfurtba vagy épp Dublinba, és ez a folyamat csak tovább erősödik majd a tárgyalások lezárásáig. A maradó vállalatok számára kulcskérdés a tehetséggondozás, a tehetségek ösztönzése, különben jelentős munkaerőhiánnyal kell szembenézniük a közeljövőben. A helyzetet ráadásul tovább súlyosbíthatja a Brexit-tárgyalások elhúzódása - mondta el dr. Fehérváry Ákos ügyvéd, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda partnere.A kutatás szerint ugyanakkor a megkérdezett - nem brit - uniós dolgozók több mint fele egyelőre nem kapott semmilyen, Brexittel kapcsolatos támogatást vagy tájékoztatást brit munkáltatójától - 48 százalékuk egyáltalán nem rendelkezik információval arról, hogy a Brexit milyen hatással lehet a nyugdíjára és társadalombiztosítási státuszára. A válaszadók 42 százaléka tett már lépéseket a tavaly júniusi EU-referendum óta bevándorlási státusza megváltoztatásáért, további 40 százalékuk pedig ugyanezt tervezi a közeljövőben.Hasonló eredményekre jutott a Deloitte friss közvélemény-kutatása is, amiről a Guardian számolt be. E szerint az Egyesült Királyságban dolgozó külföldiek 36 százaléka fontolgatja, hogy öt éven belül a Brexit miatt elhagyja az országot. Ez 1,2 millió munkahelyet jelent az összesen 3,4 millió brit munkahelyből. Kicsit több mint negyedük (26%) pedig három éven belül távozhat.Az iskolázottsággal nő a távozás valószínűsége is: a Deloitte felmérése alapján a Nagy-Britanniában dolgozó magasan képzett uniós állampolgárok 47 százaléka fontolgatja, hogy a következő 5 évben elhagyja az országot.