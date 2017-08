A magyar sztárséf megjósolta: éttermek zárnak be a munkaerőhiány miatt

Külföldön nagyon sok mindent ki kell bírniuk és el kell viselniük a vendéglátásban a magyar munkavállalóknak, mire elérik a sikert - mondta Bíró Lajos, az ország egyik legismertebb séfje az ATV műsorában . Szerinte a magyarok nem elsősorban a magasabb fizetések miatt mennek Nyugatra. Példaként megemlítette: a bécsi InterContinental luxusszállodában például a szakácsok átlagosan 1200-1400 euró között (400 ezer forint körül) keresnek, ami nem olyan óriási összeg, ennyit itthon is meg tudnak keresni.Bíró Lajos szerint inkább azért vállalnak külföldön munkát a magyarok, mert így 3-4 év után összességében többet tudnak hazahozni, mintha itthon dolgoznának. Ám ehhez hozzátartozik, hogy sokan embertelen körülmények között élnek és napi 16 órát dolgoznak, vagyis ez a pár év igen nagy megpróbáltatások elé teszi az embert mind fizikailag, mind lelkileg. Bíró Lajos elmondása szerint ez itthon nincs.A sztárséf biztos benne, hogy a munkaerőhiány odáig fajul majd, hogy lesznek olyan éttermek, melyek azért zárnak majd be, mert nem lesz elég alkalmazottjuk. Biztos az is, hogy szükség lesz a bérek emelésére, de mindezt úgy kell csinálni, hogy közben az áremelésekkel nagyon vigyázni kell, ugyanis a magyar közönség igencsak árérzékeny - tette hozzá.

Bíró Lajos, a Bock Bisztró séfje. Fotó: MTI/Balogh Zoltán