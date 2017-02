A nem dolgozó és nem tanuló fiatalokat segítő honlapot indított a kormány

Ha a fiatalok a honlapon regisztrálnak, a jelentkezés közvetlenül eljut a munkaügyi központba, ahol képzési és munkalehetőségeket kínálnak nekik, és a honlap segíti a vállalkozóvá válást is - mondta az államtitkár.Cseresnyés Péter, az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az ifjúsági garanciaprogramnak is köszönhetően a 2010-es csaknem 20 százalékosról 11,6 százalékosra csökkent a munkanélküliség a 25 évesnél fiatalabbak körében.Az erre a célra fordítható 200 milliárd forint segítségével 180 ezer olyan fiatalt akarnak elérni, akik nem dolgoznak, de nem is tanulnak - mondta.Szólt arról is, hogy járulékcsökkentést vehetnek igénybe azok a munkáltatók, amelyek a programban résztvevő fiatalokat foglalkoztatnak. Bértámogatást kaphatnak annak a tapasztalt szakembernek a foglalkoztatásához, aki mentorként segíti egy fiatal munkavállaló oktatását, valamint a vállalkozóvá váláshoz is ismereteket nyújtanak a fiataloknak - ismertette Cseresnyés Péter.Ekler Gergely, az ÚNK ügyvezetője közölte, hogy a honlappal nemcsak a fiatalokat akarják segíteni, hanem a munkáltatókkal is összekapcsolják őket, utóbbiak pedig megismerhetik azokat az előnyöket, amelyekkel a fiatalok foglalkoztatása jár.