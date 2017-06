A norvég állam a népesség több mint ötödét eltartja

Norvégia élen jár a világ országai között a zöldenergiára való teljes átállásban, azonban ez a váltás komoly költségeket is jelent a leggazdagabb skandináv ország számára.Az olajpiaci krízisnek köszönhetően 50 ezer munkahely szűnt meg a kőolajiparban, amely a válság előtt a gazdasági kibocsátás 20 százalékáért felelt. Az ország olajipari központjaiban ennek köszönhetően megnövekedett az állami ellátásokból élők száma.A világ legbőkezűbb államában a munkaképes korú népesség növekvő hányada jóléti ellátásokból él ahelyett, hogy dolgozna és adót fizetne, ami egyre nagyobb terhet jelent a zöldenergiára áttérő gazdaságnak. Emellett a foglalkoztatottsági ráta is folyamatosan csökken: 2016-ban a munkaképes korúak 70,6 százaléka dolgozott, ami 21 éves mélypontot jelent Norvégiában.Azért jelenleg még nincs bajban a gazdaság. Az elmúlt 20 év során felépített állami nyugdíjalap vagyona lassan az 1000 milliárd dollárhoz közelít még úgy is, hogy múlt évben a norvég kormány elkezdett pénzt kivenni belőle. Összehasonlítva, a jóléti hivatal 21 milliárd dollárnyi állami juttatást fizetett ki tavaly a jogosultaknak.(Forrás: Bloomberg