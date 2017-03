A postások kapják a legnagyobb fizetésemelést

csak a fővárosban több tíz milliárd forinttal kellene az államnak kipótolnia a költségvetést.

Aláírta tegnap a MÁV-csoport vezetése a hároméves bérmegállapodást - mondta a Magyar Időknek Buzásné Putz Erzsébet. A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének vezetője a részletekről elmondta:az idén. További 3 százalékos pluszt kapnak azok a szakemberek, akik magasabb fizetési besorolásba esnek a bérminimumnál, azonban annak emelése miatt az idei évtől már csak a bérminimumot kapják kézhez.Főiskolai végzettséggel a vasúttársaságoknál legalább bruttó 270 ezer forintot kell megfizetni, egyetemi végzettség esetén pedig 300 ezer forintot. Buzásné Putz Erzsébet kiemelte: a bérfelzárkóztatás mellett együttműködési megállapodást is aláírtak a szakszervezetek a vasútvállalattal, amelyben. Ezek közé tartoznak a szakmai képzések, a tanulmányi szerződések, a rugalmas munkaidő elterjesztése, illetve a rekreáció támogatása. A szakszervezeti vezető hozzátette:. A dolgozók áprilisi fizetésükkel már a magasabb bért kapják, januárig visszamenőleg.Várhatóan már ezen a héten pont kerül azdolgozóinak bérezésével kapcsolatos végleges megállapodásra - mondta a lapnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Kiemelte: az érdekképviseletek a napokban minél gyorsabb egyeztetésekre készülnek, hogy a dolgozók már áprilisban megkapják a megemelt összeget és az év elejéig visszamenőleg a magasabb fizetésüket. Az elnök emlékeztetett: a hároméves, 30 százalékos, hosszú távú bérmegállapodást már február 15-én elfogadta a kormány, de a béren kívüli juttatásokról és a fizetésemelés differenciálásáról több ágazatban még tartanak az egyeztetések., köszönhetően annak, hogy a Magyar Posta további négymilliárd forintot rakott hozzá önerőből a kormányzati támogatáshoz - részletezte kérdésünkre Mészáros Melinda. Így a következő években összesen 32 százalékos felzárkóztatással számolhatnak a dolgozók. Idén az alacsonyabb keresetűek fizetése 14 százalékkal lesz magasabb, a többieké pedig legalább 10 százalékkal. A bérmegállapodás utolsó évében, 2019-ben pedig legalább 6 százalékos lesz az emelés.a lap értesülése szerint még folynak az egyeztetések a béren kívüli elemekről, azonban az idén 13, jövőre 12, majd 5 százalékos emeléssel számolhatnak átlagosan a dolgozók. Differenciálás az alacsonyabb keresetűek felzárkóztatása miatt ebben a két ágazatban is várható.Mészáros Melinda felidézte: azis szükség van a bérfelzárkóztatásra, ennek mentén a héten folytatódnak a tárgyalások a. A szakszervezet célja, hogy 30 százalékos, hároméves bérmegállapodást lehessen kötni az önkormányzati fenntartású gazdasági társaságoknál is. A kormány korábban ígéretet tett arra, hogy kompenzálja azokat a településeket, ahol önerőből nem megy a bérfelzárkóztatás. Mészáros Melinda hozzátette: azért is fontos az önkormányzati dolgozók bérfelzárkóztatása, mert a versenyszféra mellett az állami vállalatok is nagy konkurenciát jelentenek, a munkaerőhiány miatt pedig egyre nagyobb lesz a harc a képzett dolgozókért, így veszélybe kerülhet bizonyos közszolgáltatások fenntartása is.A kormányközeli lap úgy értesült, a Belügyminisztérium bekérte az önkormányzatoktól a bértömegre vonatkozó adatokat. Ezek összesítése még folyamatban van, azonban úgy tudják,