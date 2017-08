Árnyoldala is van a gyors bérnövekedésnek

Mivel sem az inflációért való kompenzáció, sem a termelékenység növekedése nem magyarázza meg a jelenlegi példátlan ütemű béremelkedést, ezért kijelenthető, hogy az nem csak a minimálbér-emelésnek köszönhető, hanem a munkaerőhiány is hozzájárult. Az OTP elemzői szerint az idei béremelkedés a minimálbér-emelés nélkül is az elmúlt öt év legmagasabb béremelkedése lenne.Az OTP szakértőinek megfigyelése szerint az újévi bérmegállapodások általában a márciusi bérstatisztikában szoktak megjelenni, miközben a minimálbér-emelés hatásait már januárban látni lehet. A 2017. márciusi éves béremelkedési ütem sokkal magasabb volt, mint a korábbi évek márciusaiban, igaz, a béremelkedés folyamata már 2016 második felétől kezdve láthatóan felgyorsult.

A kiugró fizetésnövekedésnek ugyanakkor nem csak jó oldala van: a reálbérköltség (amely már tartalmazza az 5 százalékpontos járulékcsökkentés hatásait) teljes elvált a termelékenységtől. Noha a reálbérköltség és a termelékenység közötti olló már 2015 végén elkezdett kinyílni, mostanra hatalmasra nőtt.

Az egyik magyarázat az olló kinyílására az lehet, hogy a vállalkozások a tavalyi gazdasági lassulást átmenetinek ítélték, ezért nem bocsátottak el alkalmazottakat. A flow típusú munkaerő-piaci mutatók, mint az új foglalkoztatottak és az új munkanélküliek száma azt mutatják, hogy a 2016. évi foglalkoztatottság-növekedés főleg annak köszönhető, hogy kevesebb embert bocsátottak el a magyar cégek, és nem annak, hogy új munkahelyek jöttek létre. Ezt alátámasztja, hogy tavaly az üres álláshelyek száma is stagnálásba váltott a korábbi meredek emelkedésből.A növekvő termelékenységi résnek többféle gazdasági következménye lehet. A gazdasági növekedés a következő 1,5-2 évben kevesebb munkahelyet teremthet, így a termelékenység közelebb kerülhet a munkaerőköltség szintjéhez. Ezt munkaerő-helyettesítő beruházásokkal lehet elérni, vagy azzal, ha a munkaerőhiány miatt a cégek előrehozzák a felvételeket. Emellett az infláció is gyorsulni fog.Az OTP elemzői szerint most hasonló a helyzet, mint 2001-2002-ben volt, amikor szintén jelentős minimálbér-emelést hajtottak végre, amihez egy 4 százalékpontos járulékcsökkentés is társult. Az akkori intézkedéseknek az lett következménye, hogy a foglalkoztatottság növekedése jelentősen lelassult, annak ellenére is, hogy a gazdaság 2002 és 2006 között 4 százalékkal nőtt.