Az önkormányzati cégek dolgozói sem maradnak ki a bérfelzárkóztatásból

Háttérszámításokat kell letenniük az asztalra a napokban az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak arról, hogy egy többéves, 30 százalékos béremelési programnak milyen költségvonzata van - mondta Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője.A folyamat első lépése, hogy az önkormányzatok a cégektől bekért adatok alapján a bérrendezéshez szükséges forrásigényüket meghatározzák, és ezt követően akár állami kiegészítésre is számíthatnak.A szakszervezeti vezető szerint - hasonlóan a postához, a Volánokhoz, a MÁV-hoz vagy a vízügyi szolgáltatókhoz - legalább hároméves, 30 százalékos béremelésre van szükség, mivel az önkormányzati cégeknél elérhető keresetek leszakadtak az állami fenntartású intézményeknél megkereshető bérektől.Mészáros Melinda az állami cégek munkavállalóinak helyzetéről is említést tett, kifejtve: várhatóan a napokban megjelenik a Magyar Közlönyben az állami vállalatokkal kötött bérmegállapodásról szóló kormányrendelet. A jogszabály kihirdetését követően írják alá vállalati szinten a 2019-ig összesen 30 százalékos béremelést, így a dolgozók már az emelt bérüket várhatják. A növelt összeget az érintettek januárra visszamenőleg is kézhez kapják majd.A pontos számokról a napokban is folynak az egyeztetések. A Magyar Postánál, valamint a MÁV-nál ugyanis várhatóan differenciált emelésre számíthatnak a dolgozók az idei keretből. Ez azt jelenti, hogy a MÁV-nál a 13 százalékos emelési keretből a minimálbérnél és a bérminimumnál jobban kereső munkavállalók általánosan 10 százalékos emelést kapnak, azok a dolgozók, akik a bértábla összetolódása miatt rosszabbul jártak, vagy munkaerőhiánnyal sújtott területen dolgoznak, további 3 százalékos pluszra számíthatnak.