December 24. is munkaszüneti nap lesz?

Fontos lépés lenne az ország, a nemzet keresztény önazonosságának helyreállításában, és nemcsak a családok életminőségét, de a munkaerő képességét is javítja, növelve a regenerálódás lehetőségét

A parlamenti pártok hozzászólásai alapján szinte biztosra vehető a kormánypártok javaslatának elfogadása.

hozzátéve, a többség nagy valószínűséggel azt támogatná, ha december 24-én nem kellene dolgozni.

Emellett nem zárta ki azt, hogy megvitassák december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását is.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (a javaslat egyik fideszes előterjesztője) az előterjesztés hétfői parlamenti ismertetésekor az MTI szerint elmondta: a húsvét előtti péntek szabadon töltése világnézettől függetlenül mindenki számára nyereség.- tette hozzá.Balog Zoltán szólt az intézkedés várható pozitív hatásáról a turizmusra, és úgy ítélte meg: az elmúlt években a gazdaság növekedése érdekében tett kormányzati intézkedések pozitív hatásai többet nyomnak a latba a gazdaság szempontjából, mint egy fizetett szabadnap elrendelése.Hangsúlyosan szólt arról, hogy ezen szempontokat sem kívánják figyelmen kívül hagyni, de azt, hogy a gazdasági helyzet most lehetővé teszi az intézkedést, szimbolikusan az is jelzi, hogyNagypéntek Európa tizennégy országában munkaszüneti nap - folytatta, hozzátéve: számos országban - gazdasági sikerességtől függetlenül - több munkaszüneti nap van egy évben: Németországban tizenhét, Bulgáriában tizenhat, Szlovákiában tizenöt, Horvátországban tizennégy, Ausztriában tizenhárom, Csehországban és Lengyelországban is, Dániában tizenkettő, ahogy Franciaországban és Belgiumban is.a javaslat mellett érvelve kiemelte, hogy a változtatásnak megvan a gazdasági alapja is, úgy fogalmazott, a gazdasági növekedést megteremtő emberek megérdemlik az új munkaszüneti napot.biztosította támogatásáról a javaslat előterjesztőit.Az ellenzéki padsorokból ajelezte, támogatják a javaslatot, ugyanakkor problémásnak látják, hogy a parlament "Orbán Viktor kinyilatkoztatása után", a munkavállalók megkérdezése nélkül készül döntést hozni. Az MSZP szerint ugyanis az embereket kellene megkérdezni, hogy mikor szeretnének új munkaszüneti napot - fejtette ki,egyetért a javaslattal, ezért megszavazzák majd azt. Az ellenzéki politikus ugyanakkor arra kérte a kormányt, gondolkodjanak el azon, hogy december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása sokkal kisebb gazdasági károkozás mellett szintén megvalósítható.Azszintén úgy vélekedett, hogy egy új munkaszüneti nap bevezetését a társadalmi igények felmérésének kellene megelőznie, abból pedig szerinte várhatóan az derülne ki, hogy szerencsésebb lenne december 24-én lehetővé tenni a dolgozók otthonmaradását.Balog Zoltán a vitában elhangzottakra reagálva azt kérte, hogy ne állítsák a képviselők szembe december 24-ét és nagypénteket, inkább örüljenek annak, hogy most adnak egy munkaszüneti napot.