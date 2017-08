Elszálltak az árak - Hatalmas viták vannak a megrendelők és a kivitelezők között

Mindez azt jelenti, hogy egy minőségi készház tavaly még jellemzően 180-200 ezer forintos négyzetméterára mostanra 250 ezer forintra kúszott, de ha a cég a pénzénél szeretne lenni, inkább 300 ezer forint körül kell számolnia.

Kárpáti szerint egyre több Nyugat-Európában dolgozó szakmunkás tér haza, bár tömeges jelenségnek ezt még nem lehet mondani.

Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége könnyűszerkezet-építő tagozatának elnöke a lapnak elmondta: míg a vállalkozások korábban egy jó szakembernek nettó 8-10 ezer forintot fizettek egy napra, addig mostanra 13-15 ezer forintra nőtt a keresetük. Egyes építőanyagok ára pedig az elmúlt egy-két évben akár 30-40 százalékkal is emelkedett.Nagyon sok alkudozás, vita van a megrendelőkkel, akik nemigen hajlandók tudomásul venni az áremelkedést. Több cégnek az okoz fejtörést, hogy fix áron szerződött, de mire az építkezés elkezdődne, megnőnek a költségei, kiadásai - jelezte Kárpáti. Mint kiemelte, a családi házak piacán nagyon sok a családi otthonteremtési kedvezménnyel építkező megrendelő, ám esetükben különösen szoros a költségkeret, és nehezen tudják előteremteni a szükséges különbözetet.Komoly fennakadásokat okoz emellett a szakemberhiány, ami a könnyűszerkezetes házépítőket erősen sújtja. Kárpáti József szerint ráadásul a munkamorál sem a legjobb, hiszen nem egy esetben fordul elő, hogy leszerződik a cég alvállalkozóként egy szakemberrel, aki egy-két napig ott van az építkezésen, aztán egyik napról a másikra eltűnik. Mindez az építkezések befejezésének kitolását okozza. - A sok párhuzamosan futó munka és az említett szakembergondok miatt a korábban jellemző 2-3 hónap helyett most akár 6-8 hónapig is elhúzódhat egy ház felépítése az első kamion érkezésétől a kulcsrakész állapotig - mondta a tagozatvezető, aki szerint a mostani helyzetben ráadásul nem egy cég túlvállalja magát, ez pedig a legtöbb esetben szintén az átadás csúszásához vezet.Úgy véli, ebben fontos szerepe van annak, hogy kint nem igazán emelkedtek a bérek, itthon viszont az említett napibérrel a jobb szakemberek most már akár 300 ezer forint fölötti összeget is megkereshetnek egy hónapban. Ez pedig már nem sokkal marad el az 1500-1600 eurós osztrák bérezéstől.