Ennyi nem elég! Üzenik a Tesco dolgozói

A KDFSZ nemet mond

Megnőtt az esélye, hogy szeptember elején lebénul a teljes Tesco-hálózat: az áruházláncnál törvényesen létrehozott sztrájkbizottság péntek délután nem fogadta el a multicég által felkínált szeptemberi béremelés lehetőségét, amely 11-17 ezer forintos bruttó többletet kínál a dolgozóknak.

A Tesco ajánlatáról itt írtunk korábban:A Magyar Idők péntek esti cikkében azt írja:A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete által létrehozott sztrájkbizottság jövő héten csütörtökön bejelentheti, mely napon várható először, hogy a teljes áruházláncnál leáll a működés.A lap értesülése szerint az ajánlott béremelés mértékét "az áruházi dolgozók egységesen nem fogadják el". Azt is megtudta, a sztrájkbizottsággal történt hivatalos tárgyalást megelőzően a Tesco soron kívül megegyezett az emelésről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökével, Sáling Józseffel, ez azonban egyik fél szempontjából sem volt jogszerű. A Tesco ugyanis nem vette figyelembe, hogy a sztrájkbizottsággal nem született hivatalos egyezség."A multicég ajánlata szerint az áruházi dolgozók bére bruttó 165 ezer forintról 176 ezerre nőne, ami nagyjából nettó 7-7,5 ezer forint emelést jelent. A raktárakban dolgozó úgynevezett kommisiózok bére 169 ezerről 181 ezerre emelkedne, a targoncásoké pedig az eddigi 195 ezer helyett 209 ezer forintra nőhet. Ez messze elmarad a több mint 16 ezer érintett dolgozót egységesen képviselő sztrájkbizottság követeléseitől. Ragaszkodunk a követeléseinkhez, ezért kijelenthetem: vagy megadják a 25 százalékot éves szinten vagy jön a sztrájk" - közölte a Magyar Időkkel Bubenkó Csaba, a sztrájkbizottság elnöke, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) vezetője.

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke beszédet mond a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) közös demonstrációján a Fogarasi úti Tesco áruház parkolójában 2017. július 8-án. MTI Fotó: Soós Lajos

a cégnek jövő hét csütörtökig adtak haladékot, hogy munkakörönként részletezzék a tervezett béremelést, illetve például vázolják fel a létszámhiány orvoslásával kapcsolatos terveiket.

Nem egységes a tábor

Hoványi Zsolt Tesco-alkalmazott, a sztrájkbizottság tagja a lapnak azt is elmondta: a teljes áruházi állomány, a logisztikai központok, továbbá az online szolgáltatás munkatársain kívül egy újabb területről csatlakoztak a kilátásba helyezett munkabeszüntetéshez, a Tesco Győrben működő Office-központjának valamennyi munkatársa. "Már nem csupán a fizikai dolgozók, hanem a győri központ pénzügyekkel, bérkifizetésekkel és adminisztratív feladatokkal foglalkozó alkalmazottai is beszüntetik a munkát, ha kihirdetjük a sztrájkot" - ismertette. Azt is hozzátette:A KDFSZ hozta létre a sztrájkbizottságot és vetített előre munkabeszüntetést (és mint fentebb kiderült, utasítja el a béremelési javaslatot), míg a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete ilyen fenyegetést még nem jelentett be, sőt első olvasatra kedvezően nyilatkozott a Tesco ajánlatáról.Jól mutatja, hogy, hogy a Magyar Időknek Bubenkó Csaba, a KDFSZ vezetője azt is hangsúlyozta, hogy a nap folyamán megtévesztő kommunikációt folytatott a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Sáling József. Sáling Józsefnek ugyanis nem volt semmilyen felhatalmazása, hogy arról nyilatkozzon péntek délután a 24.hu portálnak, hogy megállapodás körvonalazódik a sztrájkfenyegetés miatt. Nem tagja a Tesconál létrehozott sztrájkbizottságnak, így az egységes követelésekről megállapodást sem köthetett - ismertette Bubenkó.