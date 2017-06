Ez már a munkaerőhiány? Megtorpant a foglalkoztatás bővülése

4,4 millió ember dolgozott Magyarországon a tavaszi hónapokban, ami továbbra is szép historikus csúcsot jelent, ugyanakkor a foglalkoztatás bővülése megtorpant.

A munkanélküliek száma továbbra is 200 ezer fő körül mozog, ami 4,4%-os munkanélküliségi rátának felel meg. A csökkenés az utóbbi hónapokban itt is megtorpant, de egyelőre korai lenne a munkaerő-piaci javulás végérvényes megállásáról írni. A munkaerő iránti kereslet továbbra is erős az országban, kérdés, hogy az elméleti munkaerő-tartalékból mennyit tud még felszívni a piac.

A munkapiaci folyamatokat nem segíti a demográfiai helyzet sem, a 15-74 éves népesség fogyása az év elején még valamelyest erősödött is.