Ezután jön csak a durva munkaerőhiány (TOP 10 sztori - 4.)

Sosem volt ennyi betöltetlen állás

2016 harmadik negyedévében a bejelentett adatok alapján 41 ezer álláshely állt betöltetlenül a versenyszektorban, azonban a valós szám ennél jóval nagyobb lehet. Mindenesetre ez is közel másfélszerese a tavaly év végi szintnek, amikor 29 ezer pozíció várt gazdára.

... és ilyen kevés munkanélküli

Január és október között átlagosan 240 ezer munkanélkülit számlált a KSH, ami 74 ezer fővel kevesebb mint egy évvel ezelőtt. A legutolsó adatok szerint augusztus és október között 219 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma, ami a rendszerváltás óta követett statisztikákban a mindenkori legalacsonyabb szintet jelenti.

Hasonló képet mutat az egyéni regisztráción alapuló nyilvántartott álláskeresői statisztika. A regisztrált álláskeresők idén január és október közötti átlagos száma 322 ezer fő volt - ez 63 ezer fős csökkenést jelent egy év alatt, és a legutóbbi, novemberi adat (274 ezer fő) szintén történelmi mélypontot jelent.

Látványosan meglódultak a bérek

A január-októberi időszakban 7,4 százalékkal emelkedetek éves szinten a reálkeresetek a nemzetgazdaságban, ami alapján előzetesen kijelenthetjük, hogy tizenhárom éve nem bővültek úgy reálértéken a fizetések, mint 2016-ban.

kismértékben tovább emelkedett a pedagógusok fizetése a 2013-ban indult életpálya-modell nyomán. A tanárok béremelési programja 2017 szeptemberében fut ki, így öt év alatt összességében 50 százalékos béremelést kapnak átlagosan.

fizetése a 2013-ban indult életpálya-modell nyomán. A tanárok béremelési programja 2017 szeptemberében fut ki, így öt év alatt összességében 50 százalékos béremelést kapnak átlagosan. Jelentős, 15 százalékos béremelést kaptak a felsőoktatásban oktatói, kutatói és tanári munkakörben dolgozók . 2017-ben és 2018-ban további 5-5% százalékkal növelik a fizetésüket.

. 2017-ben és 2018-ban további 5-5% százalékkal növelik a fizetésüket. A hivatásos állományú rendvédelmi és honvédelmi dolgozók bére 2015 júliusától 2019-ig átlagosan 50 százalékkal emelkedik. 2016-ban 5 százalékos fizetést emelést kaptak, és ekkora lesz az emelés mértéke a hátralévő években is.

bére 2015 júliusától 2019-ig átlagosan 50 százalékkal emelkedik. 2016-ban 5 százalékos fizetést emelést kaptak, és ekkora lesz az emelés mértéke a hátralévő években is. A NAV-törvény alá tartozó adóhivatali dolgozók életpályamodelljének bevezetése három lépcsőben valósul meg, amelynek első fokozataként idén júliustól a NAV-törvény alá tartozó dolgozók bére 30 százalékkal emelkedett. Ők 2017 januárjától további 5 százalékos, majd 2018-tól további 15 százalékos béremelést kapnak.

életpályamodelljének bevezetése három lépcsőben valósul meg, amelynek első fokozataként idén júliustól a NAV-törvény alá tartozó dolgozók bére 30 százalékkal emelkedett. Ők 2017 januárjától további 5 százalékos, majd 2018-tól további 15 százalékos béremelést kapnak. A NAV-nál a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók egy egyszeri 30 százalékos béremelést kaptak.

egy egyszeri 30 százalékos béremelést kaptak. A járási kormányhivatalokban dolgozók bére júliustól emelkedett, képzettségtől és szolgálati időtől függően 30-80 százalékkal. A megyei szintű kormányhivatalok dolgozóinak bér 2017. januártól emelkedet átlagosan 30 százalékkal.

bére júliustól emelkedett, képzettségtől és szolgálati időtől függően 30-80 százalékkal. A megyei szintű kormányhivatalok dolgozóinak bér 2017. januártól emelkedet átlagosan 30 százalékkal. Az egészségügyben is szeptembertől új bértáblát vezettek be. A szakdolgozók és mentőápolók idén átlagosan 26,5 százalékos alapbéremelést kaptak. 2019 végéig összességében 60-70 százalékkal növekszik a fizetésük.

is szeptembertől új bértáblát vezettek be. A idén átlagosan 26,5 százalékos alapbéremelést kaptak. 2019 végéig összességében 60-70 százalékkal növekszik a fizetésük. A szakorvosok, szakgyógyszerészek, mentőorvosok alapbére szeptembertől bruttó 107 ezer forinttal nőtt, ami 2017 novemberében további 100 ezer forinttal emelkedik.

alapbére szeptembertől bruttó 107 ezer forinttal nőtt, ami 2017 novemberében további 100 ezer forinttal emelkedik. A szociális ágazatban dolgozók fizetése bérpótlékoknak és bérkiegészítéseknek köszönhetően emelkedett idén. Az állami minimálbér- és garantált bérminimum-emelésnek köszönhetően jövőre, és 2018-ban összesen több mint 30 százalékkal nőhetnek az ágazatban a bérek, azonban a szakma gerincét jelentő munkakörökben (diplomások, hosszú szolgálati idővel rendelkezők) már jövőre megvalósítják a 30 százalék körüli béremelést.

a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat szektorban (7,8%)

a kiskereskedelemben (7,2%)

az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység esetében (7,1%)

a vendéglátásban (6%)

a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek esetében (5,6%)

és az iparban (5,3%)

...és ez még csak a kezdet: 2017-ben életbe lép az országos bérmegállapodás

Minimálbér-emelés és munkáltatói járulékcsökkentés

Társaságiadó-csökkentés

Ezután jön csak a durva munkaerőhiány

A bérnövekedést az állami béremelések és a versenyszférában kialakult bérnyomás egyaránt hajtották.A költségvetési szektorbanAzösszességében a január-októberi időszakban 7,8 százalékkal nőttek a jutalom nélküli bruttó keresetek egy év alatt (ami a jutalmat, bónuszokat nem tartalmazza). Ez magasabb a versenyszféra béremelkedésénél, azonban itt alacsonyabb bázisról is indultak a fizetések.a bruttó rendszeres átlagkereset 5,2 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.A rendszeres keresetek a versenyszférában a legnagyobb mértékben anőttek a január-októberi időszakot nézve.A gazdaságban soha ilyen széles körben nem tapasztalt munkaerőhiány novemberben egy eddig itthon példátlan bérmegállapodás létrejöttéhez vezetett. A kormány, a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseletei egy hat évre szóló egyezséget kötöttek, amely a következő két évben szinte biztosan jelentős béremelkedést fog előidézni a gazdaságban. A paktum mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak jelentős engedményeket tartalmaz, igaz, a munkaadók közül leginkább a nagyvállalatok járnak jól vele.A megállapodás alapján. Ezzel párhuzamosan a munkáltatókat terhelő, eddig 27 százalékos5 százalékponttal. Emellett, ha 2017 első kilenc hónapjában a versenyszférában a bruttó béremelkedés eléri a 11 százalékot, a szociális hozzájárulási adó további 2,5 százalékponttal mérséklődik, 19,5 százalékra. Ha nem éri el a 11 százalékot a bruttó béremelkedés, akkor csak 2 százalékponttal mérséklődik a szocho, 20 százalékra.négy alkalommal csökken tovább 2-2 százalékponttal a szociális hozzájárulási adó, mégpedig a következőképp: ha az utolsó járulékcsökkentés negyedévéhez képest legalább 6 százalékkal emelkedtek a reálbérek a versenyszférában egy adott negyedévben, akkor az ezt a negyedévet követő második negyedév első napjától kezdve 2 százalékponttal mérséklődik a szocho. Vagyis mindenképpen be fog következni a további csökkentés, csak a béremelkedés függvényében előbb vagy később.A társaságiadó-kulcsot egységesen 9 százalékra csökkentik 2017. január 1-jétől, ami valójában a félmillió magyar vállalkozásból 1000-1100 nagyvállalatnak jelent csak igazán nagy könnyítést. Esetükben ugyanis 19 százalékról csökken 9 százalékra a tao-kulcs. A többi, 500 millió forint alatti adóalappal rendelkező cégnek mindössze 1 százalékpontos lesz a könnyítés, hiszen esetükben eddig is 10 százalék volt az adókulcs.2016-ban, különösen az első felében még dinamikusan tudott növekedni a foglalkoztatottság a magyar versenyszférában, azonban a munkaerő-kínálat korlátai már megmutatkoznak a bővülés lassulásában.

A jegybank becslése szerint idén 3,4 százalékkal emelkedhetett a létszám a vállalkozásoknál, ami 2017-ben 1,9 százalékra lassulhat. A jövő évre vonatkozó legfrissebb becslés jóval kedvezőbb az MNB szeptemberi várakozásainál, amikor még 1,1 százalékot vetített előre.A korábbinál magasabb prognózis mögött minden bizonnyal a novemberi bérmegállapodás áll. Azt majd csak a jövő mondja meg, hogy tudja-e az elvárt fellendülést hozni a munkaerőpiacon a paktum, amely jelentős hatékonyságnövekedést feltételez a gazdaságban és egyes kisvállalkozásoknál a roló lehúzásához vezethet a tetemes minimálbér-emelés miatt.