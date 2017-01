Fed: Amerikát is munkaerőhiány sújtja

a cégek jellemzően elismerték, hogy a washingtoni adminisztrációban idén januárban bekövetkező változás bizonytalanságot okoz számukra,

a külkereskedelmi feszültségek kiesést okozhatnak náluk az értékesítésben,

a munkaerőhiány, a megüresedett állások betöltése egyre nagyobb kihívást jelent számukra, ezért béremelési hullám jöhet,

összességében azonban optimisták a vállalkozások 2017-es kilátásaikat illetően.

Növekvő értékesítési eredményekről számoltak be a feldolgozóipari cégek a Fed 12 körzetének többségében - írja a Bézs Könyv, amely anekdotikus információk alapján ad összefoglaló képet az amerikai gazdaság aktuális állapotáról.Néhány további megállapítás:A Fed decemberben 2015 vége után először emelt irányadó kamatot, és amennyiben Donald Trump kitart infrastrukturális beruházásokat támogató és adócsökkentő elképzelései mellett, elemzők szerint a 2016 végén jelzettnél is erőteljesebb monetáris szigorítás jöhet Amerikában. Ezt a nézetet támasztja alá a friss Bézs Könyv is, amely alapvetően egészséges gazdaság képét festi.