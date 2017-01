Három év alatt 30% béremelés lesz a vasuatasoknál

A MÁV Zrt. vezetésével aláírt, három évre szóló béremelési szándéknyilatkozat szerint 2017-ben átlagosan 13 százalékkal, 2018-ban 12 százalékkal, 2019-ben pedig legalább 5 százalékkal nőnek a bérek.Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett premizált munkakörben dolgozók kivételével a MÁV-csoport minden alkalmazottja - 38 ezer dolgozó - 10 százalék, alanyi jogon járó béremelést kap idén.A közlemény szerint a minimálbér- és a garantált bérminimum emelések okozta bérfeszültségek enyhítésére az alanyi jogon járó 10 százalékon felül további 4 százalékot kapnak a 10-től 12-ig kiemelt munkaköri besorolásban foglalkoztatottak, több mint 24 ezer munkavállaló, feltéve, hogy a tulajdonos változtatás nélkül jóváhagyja a kialkudott feltételeket.Mivel reggel a kormányközeli Magyar Idők már a hároméves béremelés mértékét is megírta , nagy meglepetést nem jelent a kora esti hír, és feltehetően a kormány is rá fog bólintani.A MÁV-nál jelenleg mintegy ezer munkavállaló hiányzik, tavaly jelentősen megnőtt a túlórák száma. További gondot okozhat, hogy 2019-ig 4 ezer vasutas fog nyugdíjba menni. A vasúttársaság hiába próbál újabb és újabb tanfolyamokat indítani, kevés újonc jelentkezik, ráadásul már az alkalmassági vizsgákon sokan lemorzsolódnak, ezért a szakszervezetek az igen terjedelmes szakmai vizsgaanyag egyszerűsítését is kezdeményezték - emlékeztetett a szakszervezeti elnök.