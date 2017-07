Hatezerből száz közmunkás kérte a kormány támogatását Nógrádban

Nógrád megyében az év első hat hónapjában 12 271 álláskereső szerepelt a nyilvántartásokban, 1750-nel, 12,5 százalékkal kevesebb, mint 2016 azonos időszakában. A havi átlagos létszámot tükröző adat csak a kilencvenes évek legelején volt a jelenleginél alacsonyabb - írja a jó hírt az MTI, amiről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője számolt be neki.Rossz hír ugyanakkor, hogy ezzel Nógrádban a nyilvántartott álláskeresők aránya 13,9 százalékos volt a gazdaságilag aktív népességen belül június végén, ami a legmagasabb munkanélküliségi mutató jelenti az országban.A kedvezőtlen munkaerőpiaci viszonyokat mutatja az is, hogy az év első felében a másodlagos munkaerőpiac, vagyis az állami közfoglalkoztatás kereslete volt a meghatározó a megyében. A 11 963 új bejelentett álláshelyből 9266 a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott, ami összes állás 77,5 százaléka. Az elsődleges munkaerőpiac létszámigénye mindössze 2551 volt, szinte ugyanannyi, mint egy éve. Ezek fele volt állami támogatás nélkül betölthető.Tamási Ildikó főosztályvezető tájékoztatása szerint a hatezer közmunkás közül idén 103-an kértek támogatást a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába című programban Nógrádban, és 76 emberrel már meg is kötötték a szerződéseket. Ennek lényege, hogy azok a közmunkások, akik a közfoglalkoztatási szerződésük lejárta előtt munkába állnak az elsődleges piacon, a szerződést lejártáig havi támogatásban részesülnek, tehát nem teljesen esnek el a közmunkás bértől.