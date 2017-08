Hazaköltöznek a kelet-európaiak?

Az Európai Unió újdonsült tagjai számára pedig ez keserű fordulat volt: ahelyett, hogy gazdagabbá váltak volna a csatlakozás után, a belépés elszívta az értékes munkaerejüket.

A brit hetilap legutóbbi számában megjelent cikk egyéni példák alapján mutatja be a kelet-közép-európai térségből kivándorlók szempontjait, amikor külföldön vállalnak munkát, vagy épp a hazatérésen gondolkoznak.Az Economist felidézi az IMF tanulmányát , miszerint a térség népessége 18 millió fővel csökkent 1992 és 2015 között a kivándorlás következtében, ami a teljes népesség 6%-át jelenti. A trend pedig csak tovább gyorsult, amikor az országok csatlakoztak az Európai Unióhoz.A lap szerint egyre több jel mutat abba az irányba, hogy a kelet-európai munkavállalók nyugatra vándorlásának vége, vagy legalábbis lassult az ütem.A hazatérők sokkal könnyebben is találnak munkát, mint korábban, a munkanélküliségi ráták a mélyben vannak, Magyarországon például a feldolgozóipari cégek 73%-a panaszkodik a munkaerőhiányra. Mindez pedig a béreket is feljebb hajtja a térségben.A külföldre, magasabb bér és jobb munkakörülmények miatt kivándorolt kelet-európai dolgozók számára hazahúzó erőként hat, ha azt látják maguk előtt, hogy a jövőben tovább emelkedhetnek a bérek a szülőországukban, vagyis elkezdenek hinni a jövőbeli jobb életkörülményekben.A másik érv a hazatérés mellett a kedvezőbb lakhatási körülmények. Nyilvánvaló, hogy a régióban olcsóbb bérelni egy lakást, mint például Dublinban vagy akár Londonban.A Deloitte friss felmérése arra a következtetésre jutott, hogyEmellett természetesen további nyomós okok is szólnak a hazatérés mellett - emlékeztet az Economist cikke. A lapnak nyilatkozó kelet-európai dolgozók személyes tapasztalatai alapján az egyik ilyen a család, és a családi vállalkozás.Tomas Melisko, aki 2015-ben tért vissza Bécsból Pozsonyba úgy fogalmazott:A nyugat-európai állampolgárok amiatt aggódnak, hogy a kelet-európaiak továbbra is elárasztják országaikat. Azonban nekik érdemes azt is észben tartaniuk, hogy a kivándorolt kelet-európaiak is szeretik az országukat.