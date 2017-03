Itt a kormány új ötlete, ami megnehezítheti a hipermarketek dolgát

Még az idén törvényben rögzítik, hogy a kereskedőknek havonta két teljes szabad hétvégét kell biztosítaniuk bolti alkalmazottaiknak.

Emellett a vasárnapi munkavégzésért a jelenlegi 50 helyett 100 százalékos bérpótlék járhat

Az intézkedés nem csupán a nagy áruházláncokra, hanem valamennyi kiskereskedelmi vállalkozásra érvényes lesz, 370 ezer foglalkoztatottról van szó, akik közül a nagyobb üzletekben 190 ezren dolgoznak.

A javaslatban nincs szó boltbezárásról, a cégek működésének korlátozásáról, és megkülönböztető adóterhet sem rónának a nagyvállalatokra.

Nem a multik megsarcolása a fő csapásirány - hangoztatta Lázár János, akinek a minisztériuma részben felelős a javaslatok kidolgozásáért.

A környezetterhelés mérséklésének céljával szabályoznák az üzletek parkolóinak méretét. Csökkentenék a hipermarketek köré épült parkolóhelyek arányát, melyek miatt az építéskor jelentős zöldfelületek szűntek meg, vagy cserébe elvárhatják, hogy a vállalatok további zöldterületek kialakításában vegyenek részt.

Szerepel a javaslatok között továbbá a raklapról kínált árucikk értékesítésének szabályozása.

A buszjáratok megszüntetése vagy megadóztatása nincs a csomagban.

A szakképesítés előírása kifejezetten a nagy alapterületű egységeket, hipermarketeket érintené, ahol jellemzően nem csupán napi fogyasztási cikkeket kínálnak, hanem egyéb, adott esetben külön ismereteket igénylő termékeket is, például műszaki eszközöket, alkatrészeket vagy ruházati, optikai, vegyipari, kertészeti árucikkeket. Ezen termékek értékesítésekor jelenleg nem írja elő jogszabály, hogy a vásárlót kiszolgáló eladó szakirányú tudással rendelkezzen az általa kínált termékekről.A kormányközeli lap indoklása szerint ez számos esetben megakadályozza a fogyasztók megfelelő tájékozódását a megvásárolni kívánt árucikkről.A szakképesítés előírása újdonságot jelent a múlt héten napvilágot látott javaslatokhoz képest. A kereskedelempolitikai csomagról eddig a következőket tudtuk:A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség képviselőia kiskereskedelmi szektort érintő új intézkedésekről a munkaadókkal és a vállalkozások szakmai szervezeteivel. Az egyeztetésre meghívást kapott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, valamint az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége.Hétfőn a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) hallgatta meg az őket érintő elképzeléseket, többek között a kötelező létszámminimumról is egyeztettek. Ez utóbbi intézkedés feltételeiről a szakszervezetektől is várják a javaslatokat, ugyanis. A KDFSZ javaslata szerint a kötelező minimumlétszámot az üzletek forgalmához és területi nagyságához mérten lehet meghatározni.