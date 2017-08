Karácsonykor újra összeomolhat a Posta

A pakliban biztos, hogy benne van, (hogy karácsonykor újra összeomlik a posta - a szerk.), erre fel kell készülni

Pfeifer Tamás a műsorban többek között azt mondta, hogy a postás ágazat minden munkakörét sújtja a súlyos munkaerőhiány ésa csomagfelvétel, a kézbestés, a szállítás és a gépkocsivezetés területén is. Azt is hozzátette: a létszámhiány mellett az is nagy gond, hogy nagyon magas a fluktuáció és részben emiatt a Posta színes szórólapon jelzi, hogy akárAz érdekvédő azonban elmondta: a jelentkezők között kiveri a biztosítékot ez a szám, mert azt hiszik, hogy ez az alapfizetés, miközben ennyit a különböző pótlékokkal lehet csak elérni. Emellett az is kiveri a biztosítékot, hogy ezt a szórólapot a meglévő dolgozók is olvassák, akik maguk sem keresnek ennyit.Az alelnök szerint az országban sokszor hallott munkaerőhiány begyűrűzik a Magyar Postára, amelynek egyszerűen nincs meg az a pozitív előnye, hogy odavonzza a munkát keresőket, más ágazatok elszívják a munkaerőt.Pfeifer Tamás szerint mindez "a minőségi szolgáltatás rovására fog menni", mert sokan túlóráznak, de vannak jogszabályi keretek, és az a gond, ha nem tudnak kiadni megfelelő szabadságnapokat sem egyes dolgozóknak a létszámhiány miatt.- jelentette ki az érdekvédelmi szövetség alelnöke.