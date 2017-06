Kósa már egymillió nyugdíjasról beszél, aki szeretne újra dolgozni

előzetes kutatások szerint mintegy egymillió nyugdíjas érdeklődik a lehetőség iránt.

Ez a nyugdíjasok felét jelentené.

Az első szövetkezetek megalakulására nem kell sokat várni, mivel a nagyobb diákfoglalkoztatók vezetői már felkészültek rá, hogy segítsék mind szakmai oldalról, mind munkaadói oldalról ezek létrejöttét - mondta a Magyar Időknek Fiák István, a legnagyobb diákszövetkezeteket tömörítő érdekképviselet, a Diákész vezetője. Kiemelte: konzorciumi formában működhetnek együtt a diák- és nyugdíjas-szövetkezetek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkaadó már nemcsak diákokat, hanem időseket is kérhet az adott munkakör betöltésére, attól függően, hogy milyen igények merülnek fel.Fiák István a munkaadók körében végzett felmérés alapján arról beszélt: ma már nincs olyan ágazat, ahol ne fogadnák szívesen a dolgozni vágyó nyugdíjaskorúakat. Kiemelten igaz ez a kereskedelemben, és különösen a kisebb településeken, ahol komoly gondot jelent a bolti eladók utánpótlása, ráadásul a kis lélekszámú helységekben diákmunkások sincsenek.A nyugdíjas-szövetkezetek célja, hogy - a diákmunkásokhoz hasonlóan - az idősek is dolgozhassanak rugalmas időbeosztásban, akár heti két napon, 4 órás munkarendben. Ez kedvező a nyugdíjasoknak, mert csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetniük, miközben a nyugdíjukról sem kell lemondaniuk. Hagyományos foglalkoztatásban a nyugdíjasok után is meg kell fizetni a teljes állású munkavállalók után kötelező közterheket, így a szövetkezeti modell munkaadói oldalról is kedvező.Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője kedden a saját maga által jegyzett, a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról szóló javaslat elfogadása után azt nyilatkozta, hogyHarrach Péter, aki Kósával közösen nyújtotta be a javaslatot, májusban arról beszélt, hogy a nyugdíjasok 40 százaléka térne vissza valamilyen módon a munkaerőpiacra. Ez számításaink szerint 800-820 ezer nyugdíjast jelent.