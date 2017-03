Már jönnek a bevándorlók, akiket a kormány hívott

Ukránok és kínaiak jönnek legtöbben az EU-n kívülről

Szinte értelmezhetetlen kivitelben, de elkészült aa külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásáról szóló 2016-os statisztikai kiadvány, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján lehet megtalálni. Bár a kiadványban az ábrák és szövegkörnyezetük között sokszor látszólag semmilyen összefüggés nincs, ha az ember nagyon türelmes és kitartó, kiderítheti, mit akar mondani pontosan a jelentés.2016-ban a Kormányhivatalok és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal összesenaz Európai Unión kívülről származó, engedélyköteles külföldi állampolgárok részére, ami 20 százalékos emelkedést jelent 2015-höz képest.A munkavállalási engedélyt megszerzők körében felülreprezentált az Európán kívülről érkező munkavállalók csoportja, ugyanakkor országok szerint nézve messze Ukrajnából érkeztek hozzánk munkavállalási céllal a legtöbben tavaly. 2016-ban 9 százalékkal több munkavállalási engedélyt adtak ki az ukrán állampolgárok számára, mint 2015-ben, annak ellenére, hogy a kormány 2016 második felétől könnyített az ukránok foglalkoztatásának szabályain, és azóta engedély nélkül vállalhatnak munkát bizonyos hiányszakmákban.

A tavaly kiadott engedélyeken2016 legvégén kilenc olyan harmadik ország volt, amelynek több mint 250 állampolgára már rendelkezett hazánkban érvényes munkavállalási engedéllyel, míg összességében. Az ukránokon túl a kínai, a szerb, a koszovói, az indiai, a vietnami, a thaiföldi, a japán és az amerikai állampolgárok dolgoznak nálunk a legtöbben.

...az EU-ból pedig a románok és a szlovákok

Az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, illetve néhány harmadik ország állampolgárai (pl. most már részben az ukránok) munkavégzése nem engedélyköteles, foglalkoztatásuk csupán bejelentési kötelezettséget von maga után a munkaadó részéről.Az NFSZ adatai szerint a munkáltatók 2016-ban összesen 10553 külföldi, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező munkavállalót jelentettek be., hogy itt a bejelentés a külföldi állampolgárok Magyarországon történő foglalkoztatásának megkezdésére, illetve befejezésére vonatkozóan közölt munkavállalók számát jelenti, amiből nem derül ki, hogy összesen hányan voltak továbbra is érvényesen bejelentve tavaly. Ennek ellenére megmutatja, hogy mely országok állampolgárai számára a legnépszerűbb a magyarországi munkavállalás.Az uniós országokat külön vizsgálva nyolc olyan ország volt, amelyek esetében több mint 250 munkavállaló került regisztrálásra. Ezen belül pedig két ország,ésesetében volt több mint 1000 bejelentett foglalkoztatott, igaz, számuk jelentősen csökkent 2015-höz képest: Románia esetében 26 százalékkal, Szlovákia esetében pedig 19 százalékkal. A két országból 2016 során több mint 1700-al kevesebb munkavállaló jött, mint 2015-ben.

A kiadott munkavállalási engedély alapján ugyanakkor megállapítható, hogy körülbelül 13-14 ezer harmadik országbeli állampolgár dolgozott tavaly hazánkban.

Gyorsult ugyanakkor a brit és az ukrán állampolgárok munkavállalási célú bevándorlása. (Utóbbihoz hozzájárul a már említett kormányzati intézkedés, miszerint 2016 második felétől bizonyos hiányszakmák esetében elég csak a munkáltatónak bejelenteni az ukrán alkalmazottakat.)Mivel a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok adatait csak becsülni lehet, a Magyarországon dolgozó külföldi állampolgárok együttes számára sem adható meg pontos szám.