Már nem minden kiskerláncnál gond a munkaerőhiány

Lidl

Tesco

Spar

Aldi

Ahogyan azt korábban már megírtuk: a Lidl üzleteiben a tavalyi béremelések után ez év március 1-jétől további, átlagosan 8 százalékos emelést kapnak a bolti és raktári fizikai dolgozók. Ezzel a társaság a kiskereskedelmi szektorban Magyarországon kiemelkedő, 2016 januárja óta összesen 32 százalékos béremelést valósított meg a bolti és a raktári fizikai munkavállalók körében.A Lidl Magyarország áruházaiban dolgozó munkavállalók átlagkeresete jelenleg bruttó 334 ezer forint, amellyel az iparágra jellemző átlagbéreknél magasabb fizetést biztosít munkavállalóinak a cég - közölte a cég.A vállalat több mint 4000 munkavállalót foglalkoztat,- számolt be a Lidl.A Tesco magyarországi áruházaiban évek óta 20 ezer körül van a dolgozók száma, de a nagy forgalmú időszakokban megnő a létszám - közölte a Tesco-Global Áruházak Rt. az MTI kérdésére.Az áruházlánc a szakképzettségtől függetlenül minden munkatársának garantálja a bruttó 161 ezer forintos bérminimumot, ennek megfelelően ez év januárjától több mint 12 ezer Tesco-munkatárs alapbére nőtt. Minimálbérért továbbra sem alkalmaznak senkit - hangsúlyozta a társaság. A vállalat 2015. szeptember 1-je óta biztosítja a havi nettó 12 ezer forint értékű cafeteria-csomagot juttatásként minden munkatársának, a próbaidő letelte után.A Tesco a 2016-os és az új, 2017-es béremeléssel összesen több mint 5 milliárd forinttal többet költ munkavállalói bérére. Az idei további bérfejlesztési stratégián folyamatosan dolgoznak, annak eredményét a korábbi évekhez hasonlóan júniusban közlik.Az áruházláncnál folyamatosan vannak nyitott pozíciók országszerte. A nagyobb nehézséget a szakképzett munkaerő felvétele jelenti, földrajzilag pedig különösen Nyugat- és Közép-Magyarországon okoz gondot munkaerőt találni - emelték ki, hozzátéve, hogy speciális toborzási tervet dolgoztak ki, együttműködve a munkaerő-kölcsönző cégekkel és diákszövetkezetekkel.A csaknem 13 ezer munkavállalót foglalkoztató Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. már január elején megegyezett a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ) az idei béremelésről - közölte a társaság az MTI-vel. A vállalat valamennyi dolgozója magasabb fizetést kap, mintegy négyezer munkatárs bére nőtt a minimálbér, illetve a garantált bérminimum jogszabályban rögzített mértékére, csaknem kilencezeré pedig különböző mértékben, de ennél magasabbra emelkedett.A tájékoztatás szerint a Spar már tavaly is 4 milliárd forint bérfejlesztést hajtott végre, ez 2017-ben eléri a 7 milliárd forintot, amelyet a járulékcsökkentés csak kisebb mértékben, 1,5 milliárd forint erejéig kompenzál, a nagy része saját forrás.Ismertették azt is, hogy a Spar valamennyi dolgozója idén évi 100 ezer forintnyi készpénzes, béren kívüli juttatást kap. A vállalatnál több mint öt éve dolgozó munkatársak további évi 40 ezer forint értékű béren kívüli juttatást kapnak SZÉP-kártyán. Ezeken felül megmarad a dolgozók 13. havi juttatása is, amely egyedülálló a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban - hangsúlyozták.- jelezték.Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. úgy fogalmazott: a vállalat minden évben törekszik a munkabérek reálértékének megőrzésére, így magyarországi megjelenésük óta minden évben emelték a béreket kisebb-nagyobb mértékben. Idén januártól az inflációt meghaladó mértékben növelték a munkavállalók béreit.Az Aldi példaként ismertette, hogy egy 30 órában dolgozó bolti eladó legmagasabb elérhető bruttó fizetése 233 325 forint, ami kiegészül a vasárnapi pótlékkal és az Erzsébet-utalvánnyal. Ugyanebben a pozícióban tavaly a legmagasabb elérhető bruttó fizetés 222 225 forint volt.A bérezés mellett továbbképzési lehetőségeket, részmunkaidőben végezhető pozíciókat, rugalmas munkavégzést, egyes munkakörökben pedig külföldi munkavégzési lehetőséget is kínálnak a dolgozóknak - emelték ki.Az Aldi csaknem 2500 dolgozót foglalkoztat Magyarországon, és hálózatukat folyamatosan bővítik. A dolgozói létszám az elmúlt években dinamikusan bővült, bár néhány pozícióra, például bolti eladónak nehezebb most megfelelő szakembert találni - közölték, hozzátéve, hogy az áruházlánc jelenleg több mint 200 pozícióra vár jelentkezőket.