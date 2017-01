Máris feszültség van a béremelésekből az áruházláncoknál

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a lapnak elmondta: apéldául 12 ezer munkavállalónak nő a kötelező szakmunkásbérminimum-szintre, vagyis bruttó 161 ezer forintra a fizetése januártól.Az emelések hatására bizonyos területeken összecsúsznak a bérek, például egyes vezetői munkakörökben jelenleg is bruttó 160-170 ezer forint a fizetés, akárcsak a szakmunkások esetén.A Tesco arról tájékoztatta az érdekképviselőket, egyelőre nincs tervük arra, hogyan rendezik az új helyzetet, de leghamarabb nyáron számíthatnak bérkompenzációra a minimumnál eddig is több pénzt kereső régi alkalmazottak.A Tesco képviselői a lapnak azt is megjegyezték: tavaly óta eddig összesen több mint ötmilliárd forinttal többet költöttek a bérekre, ebből következően egy ekkora mértékű befektetés jelenleg nem teszi lehetővé a láncnál, hogy a bérminimum feletti fizetéseket is fejlesszék, de azon vannak, hogy megoldják a kihívást.A béremelések a diszkontoknál, azaz azés avárhatóan nem vezetnek feszültségekhez, hiszen ezeknél a láncoknál az átlagfizetés már így is jóval a bérminimum felett, bruttó 300 forint körül alakul - hívta fel a figyelmet Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.Vámos György szerint a szektorban tapasztalható verseny miatt várhatóan mindenki felemeli majd a fizetéseket, ráadásul a munkaerőhiány további lépéseket is eredményezhet. Kiemelte: a kisebb, néhány főt foglalkoztató vállalkozások egy része bevállalhatja, hogy csak a minimálbért emeli, de olyan esetek is előfordulhatnak, hogy az olcsóbb, részmunkaidős foglalkoztatás felé mozdulnak el a munkáltatók.Több áruházláncnál jelenleg is tárgyalnak a szakszervezetek a bértorlódás megoldásáról. Avárhatóan 10 százalék körüli bérfelzárkóztatás valósulhat meg, emellett ais minden további munkakörben is emelést terveznek.