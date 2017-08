Még a végén sikertörténetet faragnak a németek a menekültválságból?

Gyertek, de most máshogy reagálunk a helyzetre

Az összefoglaló emlékeztet arra, hogy Angela Merkel német kancellár az ominózus 2015. szeptemberi menekültválságos döntése után (befogadják a Magyarországon feltorlódott jórészt szír menekülteket, amit sok menekült meghívásként értelmezett és felerősödött a migráció) egy hónappal már arról beszélt a német parlamentben:és a menekültek integrációjánál igenis erőfeszítéseket kell tenni.Ezzel arra utalt, hogy öt étvizeddel ezelőtt a német gazdaságnak jól jött a sok török férfi, deEhelyett azonban a törökök feleségei és gyerekei is elkezdték őket követni, de ők sem integrálódtak mélyebben, így mára kialakult egy 3 milliós török társadalom Németországban, amelyen belül még mindig 16% körüli, azaz a németországi átlag háromszorosa a munkanélküliség. Többek között ez is mutatja, hogy a törökök németországi integrációja nem sikerült igazán jól, mert a német nyelvtanulás nem volt kötelező számukra és nem vettek részt átfogó képzéseken sem a saját szakmájukban.Az elmúlt 2-3 évben Németországba özönlött mintegy 1,3 millió menekültet (és menedékkérőt) azonban máshogy kezelik: egy 2016 őszén különösebb felhajtás nélkül hatályba lépett törvény szerintA jogszabály lehetőséget ad a német hatóságoknak: ha a menedékkérő nem vesz részt ezen, akkor csökkenthetik felé a pénzügyi juttatás mértékét.Az is a múltbeli hibák elkerülésének szándékára utal, hogyEmellett törölték azt a megkötést, hogy a munkaügyi hivataloknak előbb bizonyítaniuk kellett, hogy nem találtak az adott állásra EU-s állampolgárt és csak ezután adhatták oda a lehetőséget a menedékkérőknek. A változások között az is lényeges: a kormány pénzügyi támogatást ad a cégeknek, amelyek gyakornoki állásokra menedékkérőket vesznek fel és a juttatás az éves gyakornoki fizetés akár felét is elérheti. Jelenleg több mint 13 500 menedékkérő vesz részt már ilyen gyakornoki programban, amely elméleti mellett cégeknél felszedett gyakorlati tudást is ad.akik Szíriából, Afganisztánból, Irakból, Eritreából, Iránból, Pakisztánból, Nigériából és Szomáliából érkeztek (igaz arról nem ír a hírügynökség, hogy ezek közül hányan érkeztek az utóbbi 2-3 évben, és hányan azt megelőzően).A fentiek alapján vonja le azt az óvatos következtetést a hírügynökség, hogyEbben persze az is szerepet játszik, hogy 1990 óta most a legalacsonyabb a német munkanélküliségi ráta (alig több mint 5%) és több mint 1,1 millió betöltetlen állás van országszerte, sok közülük pedig eleve az alacsony képzettséget igényel, így tehát erős a felszívó erő is a munkaerőpiacon.Azt is hozzáteszi azonban a hírügynökség:Ez arra utal, hogy a német állam arra számít: a menekültek majd egyre nagyobb számban úgyis hazatérnek, noha felmérések szerint 90%-uk nem akar hazatérni.A Reuters adatai szerint tavaly az első hét hónapban a szíriai menedékkérők háromötöde kapott teljeskörű menedékstátuszt, és csak egyötödük egy évre szóló tartózkodási engedélyt. Idén az első hét hónapban azonban igencsak megfordultak az arányok: csak a kérvényezők egyharmada kapott teljeskörű menedékstátuszt és 60%-uknak átmeneti tartózkodási engedéllyel kell beérniük. Utóbbival szakértők szerint az a gond, hogy nehezíti az érintettek beilleszkedését, mert a cégek sem szívesen vesznek fel olyanokat, illetve nem fektetnek energiát olyanokba, akiknél nem lehet tudni, hogy meddig maradhatnak az országban.