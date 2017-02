Megkapták fizetésemelésüket a NAV dolgozói

Az életpályamodell keretében a hivatal NAV-törvény alá tartozó alkalmazottai három lépésben átlagosan 50 százalékos béremelést kapnak.

Átlagosan 13 ezer forint bruttóval számíthatnak többre a NAV dolgozói, az első megemelt összegű, januári fizetést már kézhez is kapták - emelte ki Tállai András.A dolgozók bére a NAV-nál 2016. július elsejétől 30 százalékkal, 2017. január 1-jétől 5 százalékkal emelkedett. 2018. január elsején további 15 százalékos béremelés lesz.Tállai András elmondta azt is, hogy az új rendszer a jogviszonyban eltöltött időn túl - annál nagyobb mértékben - képes díjazni a kiemelkedő teljesítményt, a nagyobb felelősségvállalást, a nagyobb önállóságot, a szakmai fejlődést.A munkaköröket kategorizálták. A magasabb besorolású munkakörbe történő "előlépés" nem alanyi jogon jár, nem automatikus. Előrelépésre kizárólag az érintett képzettsége, képessége, kompetenciái alapján van lehetőség. Azokban a munkakörökben, ahol a dolgozók nagyobb felelősséget és kockázatot vállalnak, bevezették a közszolgálati pótlékot - részletezte az új szabályokat az államtitkár.A NAV életpályamodellje egyedülálló a közszolgálatban - hangsúlyozta. Nem tesz különbséget a civil és a hivatásos állomány között. A változtatás a költségvetési bevételek 94 százalékáért felelős hivatalnál elkerülhetetlen volt. A kockázatos munkakört és a több éves tapasztalatot elismerő rendszernek köszönhetően 63 800 forinttal többet - 246 ezer forintot - vihet haza most februárban egy határnál 15 éve szolgálatot teljesítő pénzügyőr járőr, mint amennyit 2016 júniusában keresett - mutatott rá az életpályamodell szükségességére az államtitkár.