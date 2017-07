Megkezdődhet az első munkásszálló építése

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleményében Varga Mihály elmondta: a munkásszállás segíthet abban, hogy a térség munkaerő-kereslete és kínálata találkozzon, az üres álláshelyeket pedig megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalókkal töltsék fel.A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a munkaerő-mobilitás érdemi támogatása is szükséges a teljes foglalkoztatottság eléréséhez. Így tovább csökkenhet ebben a térségben is a munkanélküliek száma, és mindezek eredményeként megindulhat a foglalkoztatottság hosszú távú növekedése is. A döntéssel a dél-alföldi város kezdheti meg elsőként a 94 ember elszállásolására alkalmas munkásszálló építését a programban - áll a közleményben.A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett: a munkásszállások építésére, illetve munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlanok felújítására, önkormányzatok vagy önkormányzati társulások nyújthatnak be kérelmet. A juttatás részben vagy egészben visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában nyújtható, a beruházási költségek legalább 40 százalékát az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. A munkásszállást az önkormányzatnak a beruházás befejezésétől számított legalább tíz évig fenn kell tartania, a kérelmek 2017. szeptember 30-ig nyújthatók be a helyi kormányhivatalhoz - tette hozzá.