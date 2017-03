Negyedére vágná a közmunkások számát a kormány

A kormány 2011-ben vezette be az egységes közfoglalkoztatási rendszert, azzal párhuzamosan, hogy jelentősen szigorította a munkanélküli segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egyéb állami jóléti ellátások jogosultsági szabályait. A "segély helyett munka" jegyében hozott változtatás fontos lépés volt a miniszterelnök által áhított munkaalapú társadalom felé. Bár Orbán Viktor már 2011-ben arról beszélt, hogy el kell érni, hogy minden munkaképes ember dolgozzon Magyarországon, a kormány valójában csak most kezd el tenni azért, hogy a közfoglalkoztatottakat valóban besegítse a nyílt munkaerőpiacra.



A közmunka-programoknak ugyanis bármennyire ez volt a célja papíron, az nagyon minimális arányban valósult meg. Az általános tapasztalat inkább az, hogy aki egyszer közmunkát vállalt, az utána "bele is ragadt" és több programban is részt vett. Ez persze nem is csoda, hiszen a kormány mindeddig nem sok segítséget nyújtott a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő embereknek, akiknek képzés, illetve személyre szabott támogatás nélkül esélyük sincs elhelyezkedni a versenyszférában. Most azonban, hogy a munkaerőhiány miatt a gazdaság már megköveteli, a kormány is rászánta magát erre a lépésre.