Nulla százalékos béremelést ajánlott a BKV a dolgozóknak

Az EKSZ 15 százalékos emelést kér minden dolgozónak, és plusz 5-öt a nagyon leszakadt bérek felzárkóztatására

"A BKV béremelési terveiről nem lehetett tudni semmit egészen az elmúlt napokban tartott plenáris egyeztetésig, amelyen viszont kiderült, hogy az ajánlat most is, akárcsak tavaly ilyenkor, 0 százalék." - olvasható a közleményben.A szakszervezet ezt "durva arculcsapásnak tartja", és annak ellenére született, hogy a munkavállalói oldal időben, még a cég üzleti tervének összeállítása előtt jelezte a béremelési igényét, de ezt a jelek szerint nem kalkulálták be. Ezért magyarázatot várnak Tarlós István főpolgármestertől.- rögzíti a közlemény.