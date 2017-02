8% feletti béremelést hajt végre a magyar vegyesvállalatok többsége

A felmérésünkben azt a választ kaptuk, hogy a megkérdezetteknek jóval több mint a fele 6 százaléknál nagyobb béremelést kívánt adni minden kollégának. Természetesen a minimálbért és a garantált bérminimumot megadták, de azon felül is általános béremelésre készültek

A Te fizetésed emelkedett idén? Továbbra is várjuk olvasóink leveleit a állami vagy magántulajdonú cégről van-e szó

milyen iparágban, milyen tevékenységet végez a cég (nagyjából)

körülbelül hányan dolgoznak a cégnél

az ország mely régiójában tevékenykedik a cég

mekkora béremelést hajtottak végre, illetve fognak végrehajtani idén tudomásod szerint (ha csak a saját fizetésemelkedésedről tudsz, akkor azt is írd meg, milyen munkakörben dolgozol).

2017.01.30 05:44 A Portfolio nagy béremelési körképe - Kinek, mennyi jutott? Továbbra is várjuk olvasóink leveleit a portfolio@portfolio.hu -ra az idei béremelési tapasztalataikkal kapcsolatban. Az üzenet tárgya legyen Béremelés2017, és lehetőleg tartalmazza, hogy

Két vállalatcsoportnak a legnehezebb

Ezért a vállalatok egy részénél inkább az a kérdés, hogy a társadalombiztosítási járulékcsökkenést a vállalatok és a munkavállalók között hogyan osztották meg a vállalatok vezetői

Nehezen gazdálkodják ki a pluszpénzt

vagy árat emelnek a vállalkozások, hogy bírják a megemelt béreket,

vagy más adózási módot választanak,

vagy a fekete gazdaság fog nőni.

Sokan pedig, akik a minimálbér-emelés után már nem tudják a versenyt tartani, visszaadják a vállalkozásukat

Egyrészt attól, hogy bizonyos településeken, vidékeken megszűnnek bizonyos szolgáltatások, másrészt pedig attól, hogy nagyon sokan átmehetnek a feketemunka irányába. Ez utóbbi pedig a tisztességes vállalkozóink megélhetését is veszélybe sodorja.

- közölte a szövetség elnöke, és hozzátette:Az első, januári bérfizetés a napokban megtörténik, így ha más nem, a minimálbéreknek és a bérminimumnak a korrekciója már most érződik.Tálos Péter elmondta, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelését elsősorban a munkaerőpiaci helyzet diktálja. A Joint Venture Szövetség elnöke elmondta, tagjaik jelentős része Észak-nyugat Magyarországról, Budapestről és az iparosodott nagyvárosokból van, ahol komoly a piaci nyomás, így a minimálbér és a bérminimum emelésével csak utánamentek az eseményeknek, gyakorlatilag tudomásul vették, ami a munkaerőpiacon történt.Cégmérettől, ágazattól, egyéni helyzettől függően döntöttek a cégek a fizetések emeléséről - mondta Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke, aki szerint egyelőre korai lenne összegezni, miként reagáltak a vállalkozások a minimálbér-emelésre, mivel a legtöbb vállalatnál még zajlanak a bértárgyalások.Február első napjaiban zajlik az év első béreinek bérszámfejtése, ezért még nem rendelkezünk statisztikailag értékelhető adatokkal - jelentette ki Lakatos Péter."Ráadásul a saját vállalatvezetői tapasztalataim alapján is azt tudom mondani, hogy a januári bérekben csak az alapvető változásokra reagáltunk. A finomhangolás, a munkavállalókkal való bértárgyalás még előttünk áll. Ezért ma még nem lehet általános konklúziókat levonni" - fogalmazott a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke.Egy dolog biztos, hogy az erősebb cégek számára ez sokkal kisebb kihívást jelentett.Az olyan cégeket, ahol a magas jövedelmű, szellemi foglalkozásúak vannak többségben, gyakorlatilag nem is érintette közvetlenül.- mondta Lakatos Péter. Hozzátette, hogy azoknál a vállalatoknál viszont, amelyeknél kisebb tartalék van, illetve azoknál, amelyeknél a minimálbér körüli kategóriában sokan vannak, nyilvánvalóan ez egy jelentős teher. Az egyes vállalatok erejétől függ, hogy ezt a terhet abból finanszírozzák, hogy a magasabb jövedelműeknek csak az infláció szintjével emelnek, vagy a vállalat tartalékait mozgósítják - véli az alelnök.Lakatos Péter elmondta: a bértárgyalásoknak minden egyes cégnél van egy normális üteme.Az nem kérdés, hogy a legnagyobb, legnehezebb kihívás két vállalatcsoportnál van.Az olyan exportra termelő vállalatoknál, ahol viszonylag sok a betanított munkás - különösen a hazai tulajdonú vállalatok esetében vannak sokan viszonylag alacsony bérkategóriában -, illetve az olyan szolgáltatási ágazatokban, ahol nagyon kemény árplafon van, a költségemelkedést nem nagyon tudják kigazdálkodni. Ebből a szempontból a vendéglátás áfacsökkentése valamit segít az ottani vállalkozásoknak. Ez is azt mutatja, hogy nagyon nem egységes a kép - fogalmazott a vezető.Az alelnök úgy véli, nyár elejére-közepére lesznek pontosabb adatok. "Nagyon sok cég még lehet, hogy márciusban állapodik meg a munkavállalókkal, és visszamenőleg fizeti ki januártól márciusig az emelést" - tette hozzá indoklásként Lakatos Péter.Nehezen gazdálkodják ki a minimálbér emelkedését a kisvállalkozások - mondta az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke. Németh László szerint"A legtöbb munkaadó fél a béremeléstől, hiszen nem tudják kitermelni.Főként a szolgáltató szektorban ezek a változások már annyira csúcson járnak, hogy egyszerűen nem tudnak többet termelni" - közölte Németh László. Hozzátette:A szövetség elnöke indoklásként elmondta: eljött egy új korszak, amikor közeledünk a nyugati bérekhez, ehhez pedig jó pár vállalkozás kénytelen lesz árat emelni.- mondta Németh László. Hozzátette: közben pedigHiszen most már néha hónapokat kell várni egy-egy festőre, fűtésszerelőre vagy vízvezeték-szerelőre, mert olyan kevés a szakember. A szövetség elnöke elmondta, hogy két dologtól félnek.