Nyugdíjasok versenyeznek a diákmunkákért

A megbízók részéről óriási az érdeklődés, egyfelől azért, mert a diák munkások többsége csak szeptemberig vállal munkát, másfelől pedig azért, mert minden ágazatban hatalmas az igény a tapasztalt munkaerő iránt.

Fiák István, a diákszövetkezeteket tömörítő Diákész elnöke a Magyar Időknek elmondta, hogy jelenleg folyamatban van a Szomszédok elnevezésű szövetkezet cégbejegyzése, a jogi procedúra várhatóan a jövő héten lezárul. Ezt követően az ország több régiójában - Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúlon, az Észak-Dunántúlon és az Alföldön - már meg is kezdi működését a szervezet., így az idősek - amennyiben szeretnének - várhatóan már júliusban munkába állhatnak.Fiák István hozzátette: a nyugdíjasok szaktudásuk, tapasztalatuk révén sok munkakörben akár a fiatalok betanítását is vállalhatják, ráadásul több foglalkoztató jelezte, hogy a rugalmasabb foglalkoztatási forma segítségével szívesen visszavenné korábbi alkalmazottját.A Világgazdaság írása szerint a miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagjai is akár már augusztustól dolgozhatnak. Egy miskolci irodában és egy internetes felületen is válogathatnak majd a munkalehetőségek közül. Kiss Gábor, a szervezet elnökségi tagja a lapnak elmondta, hogy a szövetkezethez bárki csatlakozhat, de mivel a jogszabály előírja, hogy csak vagyoni hozzájárulással lehet valaki tagja a nyugdíjas-szövetkezetnek, egyKiss Gábor szerint a nyugdíjasok főleg. Ezt támasztja alá a Work Force munkaerő-kölcsönző és -közvetítő nemrég megjelent kutatása, amely szerint a nyugdíj mellett jelenleg is aktívan dolgozó 18 százalékon felül további 59 százalék szeretne a nyugdíj mellett dolgozni, de csak 6 százalék teljes munkaidőben - írja szerdai számában a Világgazdaság.