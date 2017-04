Oktatás és digitalizáció nélkül "lepukkant összeszerelő-üzem" lesz Magyarország

Nálunk a munkaerőhiány fogja kikényszeríteni az automatizációt

Még van tér a bérek növekedésére

Rugalmatlanok a cégek, de vannak még kiaknázatlan lehetőségek

Ha az összes költséget összeadjuk - mint a toborzás, szállítás, étkezés, bér, szállás -, végeredményben sokkal drágábbak lesznek az itthoni dolgozóknál.

Kérdés, hogy a közmunkások mennyire tudnának helytállni a versenyszektorban

Az oktatás javulásától és a digitalizációtól függ az ország jövője

Vagy lesz egy nyolc-kilenc milliós modern Magyarország, vagy lesz egy lepukkant ötmilliós összeszerelőüzem-féle ország. Ezért kell megtenni most mindent annak érdekében, hogy javuljon az oktatás és bekapcsolódjunk a digitalizáció világába.

Nyugat-Európában és a fejlett világ más országaiban a magas költségek kényszerítették ki az automatizációt, nálunk a munkaerőhiány fogja.Magyarországon sokáig válságról válságra haladtunk, a gyenge érdekvédelem mellett pedig a munkaadók alacsonyan tudták tartani a béreket, ami elkényelmesítette kicsit a cégeket, mivel így nem új beruházásokkal, a folyamatok hatékonyabbá tételével, hanem az alacsony bérekkel érték el a versenyképességet. Ennek a világnak viszont már vége.Magyarországon közép- és hosszútávon a digitalizáció hozhatja el a megoldást, rövid távon ugyanakkor nehezebb a kérdés. A most zajló munkaerőért folyó harcban nem lesz minden munkaadónak dolgozója, a gyengébbek előreláthatólag elbuknak, ha nem tudják magukat jól eladni.A teljesítmény nélküli béremelés nem jó irány, de fontos lenne legalább a szlovák és a lengyel béreket célba venni Magyarországon, hiszen vagyunk legalább olyan jók, mint ők.Van még tartalék a magyar gazdaságban, a munkaadók jelentős része például még mindig nem hajlandó részmunkaidőbenvagyfoglalkoztatni. A mostani ötvenesek pedig már a számítógéphez is értenek, és nagyjából tíz évre biztos munkaerőt jelentenének, mégis kiszorulnak a piacról.A másik lehetőség a, ami szintén megoldást jelenthet, ám ehhez több munkafolyamatot is át kell rendezni.A migráció, elsősorban azviszont nem igazán jöhet szóba, mert a cseh, a lengyel és a szlovák bérekkel kell versenyeznünk, úgy, hogy nyelvi nehézségek is adódnak.A közfoglalkoztatás abból a szempontból hasznos eszköznek bizonyult, hogy a második-harmadik generáció nőtt fel egyes régiókban úgy, hogy nem látott családtagot elindulni dolgozni. A kérdés azonban az, hogy a hátrányos helyzetű régiókban lesz-e munkahely, és az ottani közmunkások mennyire tudnak helytállni a versenyszférában.Nyilván lesznek, akik tudnának jó munkát végezni, de a munkáltatókat arra ösztönözném, hogy szervezzék meg a buszoztatásukat, étkeztetésüket, ha valóban fejleszteni akarják a tevékenységüket, és nem a feladáson gondolkodnak - mondta Baja Sándor.Miközben arra nagyon büszkék vagyunk, hogy 67 százalékra nőtt a foglalkoztatás, látni kell, hogy a 74 százalékos cseh szint eléréséig még több százezer ember mozgósítható a munkaerőpiacon.