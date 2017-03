Olyan sok a stadion, hogy pályakarbantartói képzés indul

Az MLSZ megerősítette a portál értesülését, szerintük "a felújított és újonnan épülő stadionok és pályák hosszú távú fenntartása és magas szintű üzemeltetése nagy lehetőség, de egyben komoly felelősség is a hazai sportszervezetek számára."Az NB I-es és NB II-es klubok számára egyébként előírás is, hogy ilyen szakemberrel rendelkezzenek. A pályakarbantartóknak az MLSZ Szakmai és Felnőttképzési Intézete által szervezett pályakarbantartói tanfolyamon szerzett végzettséggel kell rendelkezniük. A 24. hu úgy tudja, a képzés díja 200 ezer forint, és az MLSZ az első kurzusra kedvezményes beiskolázási lehetőséget kínált a kluboknak.A képzési tematika között egyébként megtalálható növényélettan, növényismeret, talajtan, a karbantartó gépek ismerete, növényvédelem, a mérkőzések előkészítés, pályafenntartás, költségtervezés-tervezés, környezetvédelem, valamint a FIFA-UEFA-MLSZ előírásokkal is megismerkednek a szakemberek.