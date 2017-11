Pont azok fogják a legjobban megszívni a Brexitet, akik a Brexitre szavaztak

A brit The Guardian által idézett elemzés szerint az északi területek GDP-jének 10,2%-a függ az Európai Uniótól, miközben Londonban ez az arány csak 7,2%.A legsúlyosabban Cumbria (13,2%) és Lincolnshire (12,8%) gazdaságát érintheti a Brexit. Számos északi régió 50-60%-kal nagyobb gazdasági kitettséggel rendelkezik az EU felé, mint a főváros.Azt is kimutatták, hogy az Y és a Z generáció 2030-ra létszáma alapján többségbe kerül az idősebbekkel szemben ezeken a területeken, ugyanakkor a régiónak 2,7 millió főnyi többletmunkaerőre lenne szüksége a népesség elöregedése miatt.További veszélyt jelent itt a robotizáció is, amely az észak-angliai munkahelyek több mint 40%-át fenyegeti.