Rossz hír a Nagy-Britanniában élő magyaroknak: leszavazták a lordokat

Csaknem két hete a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálására szólította a Lordok Háza a brit kormányt, ami vereséggel ért fel Theresa May kormányának. Ezt változtatta meg most a brit parlamenti alsóház.Theresa May miniszterelnök hivatalos álláspontja az, hogy a külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalásokon kell majd megállapodni, viszonossági alapon, vagyis azzal a feltétellel, hogy az EU-ban maradó tagországok is garantálják az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülését.A Lordok Háza a kormány szándékával ellentétes március eleji döntésével annak a kormányzati határozattervezetnek a részletes vitáját zárta le, amelynek elfogadása szükséges a brit kilépési folyamat hivatalos elindításához. A felsőházi döntés azonban nem volt végleges, mert a tervezet a következő hetekben visszakerült az alsóház elé, amely érvénytelenítheti a Lordok Házának módosító határozatát.Az alsóház most a Reuters szerint 335-287 arányban leszavazta a Lordok Háza kezdeményezését. Még ma ismét visszakerül azonban a Lordok Házához az alsóház által megszavazott tervezet.