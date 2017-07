Sikerrel tárgyalt a semmiről a kormány és az önkormányzati dolgozók

Kapcsolódó cikkek: Sztrájkolnak az önkormányzati dolgozók

Július 17-én ötezernél is több tisztviselő és műszaki, gazdasági segítő sztrájkolt két órán át több mint 100 polgármesteri hivatalban.Azóta a BM az általuk ismert létszám és költségvetési adatok alapján előzetes kalkulációkat végzett a követelt béremelési változatok költségigényéről és ezt megküldte az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének.Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár a tanácskozáson arról beszélt, hogy van olyan lehetőség, hogy az önkormányzatok szabadon emeljék a tisztviselőik illetményét. Boros Péterné szakszervezeti elnök ugyanakkor felhívta a figyelmet, ez csak akkor lehetséges, ha van miből, és egyébként is, ez a jogszabály akkor született, amikor az MKKSZ az első sztrájkját megszervezte. Úgy véli, a kormány ezzel nem oldotta meg a problémát.Pogácsás Tibor az egyeztetésen felidézte az önkormányzati adósságok állami átvállalását, szerinte a járási hivatali hatáskörök bővülése csökkentette az önkormányzatok terheit, és az intézmények, iskolák korábbi működtetési plusz támogatása is az önkormányzatoknál maradt.Boros Péterné leszögezte, hogy kormányzati ajánlat nélkül nehéz az egyeztetés, ugyanis anélkül a tárgyalás teljesen meddő.Pogácsás Tibor kijelentette: a kormány érzékeli, hogy az önkormányzati dolgozók helyzetén javítani kell. A kormány folytatni kívánja az egyeztetést: remélik, hogy augusztus 24-ig, az első kormányülésig eredményre lehet jutni.