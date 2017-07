Sztrájkolnak az önkormányzati dolgozók

25 százalékos azonnali bérkiegészítés

ennek alapbérbe épülése után 2018 januárjától újabb 12 százalékos emelés

a harmadik évben 7 százalékos béremelés

abba is belemennének, ha a 9 éve változatlanul 38650 forintos illetményalapot emelné meg a kormány 60 ezer forintra

július elseje legyen a Közigazgatás Napja

A lap információi szerint egy év alatt ez már a harmadik sztrájk, amit a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a polgármesteri hivatalokban szervez. Az ok, hogy 938 településen 17282 alkalmazott 9 éve nem kapott egyetlen fillér béremelést sem.A kormány korábban tárgyalni sem volt hajlandó a szakszervezeti képviselőkkel, ám most Felkai László helyettes államtitkárt bízták meg az egyeztetés megkezdésével. A péntek délutánra összehívott tárgyalás azonban nem vezetett eredményre, bár a szakszervezet mellett több önkormányzati szövetség vezetője is kiállt a 3 év alatt elvárt 50 százalékos béremelés követelése mellett.Az MKKSZ elnöke a Népszavának elmondta, az írásban is átadott elvárások közé bekerült, hogy "az állami, kormányzati és önkormányzati tisztviselők közszolgálati jogviszonyait egységesen kell kezelni".Boros Péterné a lapnak azt is elárulta, hogy Felkai László két hét múlva akarja folytatni a tárgyalásokat, mivel a kormány legközelebb csak augusztusban tart ülést, érdemben addig semmi nem történik. A szakszervezeti vezető szerint az érződött a pénteki találkozón, hogy nincs összhang a belügyi tárca és a Miniszterelnökség között ebben a kérdésben. A kormány részéről sem konkrét ajánlat, de még halvány elképzelés sem hangzott el arról, miként akarja kezelni a kérdést. Mivel megegyezés nem született, így reggel megtartják a munkabeszüntetést.Az MKKSZ és az önkormányzati szövetségek írásban adták át a belügyi tárcának elvárásaikat: