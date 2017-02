Szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a cégek béremeléseit

Az államtitkár elmondta azt is, hogy az első negyedév a tapasztalatszerzés időszaka, azok felülvizsgálata, valamint a beérkezett jelzések, problémák elemzése után lehet majd a következő lépéseken -- gondolkodni.Az NGM még a bérmegállapodás megkötése előtt hintette el novemberben, hogy a minimálbér-emelések kompenzálása végett béremelési támogatást kaphatnak két éven át a vállalkozások:Cseresnyés felidézte: a versenyszférában a minimálbér 15 százalékos és a garantált bérminimum 25 százalékos emelése révén közvetlenül 1,2 millió munkavállaló bére nőtt, akik nettó jövedelme összesen 220 milliárd forinttal gyarapszik egy év alatt. Az utóbbi hónapokban több cég is jelezte, hogy egyéb bérkategóriákban is jelentős 10-20 százalékos emelésre lehet számítani - mondta.A közszférában is emelkedtek a bérek idén januártól, például a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtásban dolgozók és a katonák jövedelme 5 százalékkal, a megyei kormányhivatalokban dolgozók illetménye átlagosan 24 százalékkal nőtt, az adóhivatal dolgozói pedig további 5 százalékkal, a felsőoktatók, kutatók szintén 5 százalékkal keresnek többet - sorolta.Idén várhatóan 8-9 százalékkal nőhetnek a bruttó bérek, ami szintén 7 százalék körüli reálbér-emelkedést jelenthet - hangsúlyozta Cseresnyés Péter.A 8-9 százalékos bruttó béremelkedési várakozás egyben, hogy teljesülhet a 11 százalékos bruttó béremelkedés a versenyszférában az év első kilenc hónapjában. Ez lenne a feltétele annak, hogy 2018-ban 2 százalékpont helyett 2,5 százalékponttal csökkenjen tovább a munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó.