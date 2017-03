Tarlós: irreális bérkövetelésekkel zsarolnak az önkormányzati cégek

néhány dolog divatba jött, az egyik ez a 30 százalékos béremelésekkel való zsarolás.



A bérfejlesztések a munkaerőhiány és az idei drasztikus minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés miatt is elengedhetetlenek az állami szektorban - utóbbi a legtöbb helyen a bérek összecsúszását eredményezte. A főpolgármester szavai alapján elsőre úgy tűnik, nincsen tudomása arról, hogy ezt az új divatot - hogy három év alatt 30 százalékos béremelést kérnek az állami dolgozók - a kormány "hozta be" a köztudatba. Lázár János pár hete jelentette ki egy KormányInfón, hogy minden állami vállalatnál 30 százalékkal fejlesztik három év alatt a béreket. A kormányközeli Magyar Idők pedig múlt héten írta meg, hogy az önkormányzati cégek dolgozói sem maradnak ki ebből a hároméves, 30 százalékos bér felzárkóztató programból. (Bár a kormány ezt még hivatalosan nem erősítette meg, a lap általában jól "értesül".)

Ha itt az önkormányzati cégek és az önkormányzati hivatalok nem kapnak valamilyen állami forrást, hogy náluk is megközelítőleg hasonló bérkorrekciókat lehessen végrehajtani, akkor 2-3 éven belül ebből adódhatnak feszültségek

A főpolgármester az Indexen hétfőn kiszivárgott BKV-s tanulmányra reagálva elmondta:Mint kifejtette, "a MÁV-nál és a Volánnál az állam erre adott fedezetet, azonban a BKV-nál erre nyilván nincsen fedezet, mitől is lenne, a semmiből nem tudják elővarázsolni."Tarlós István szerint "nyilván lesznek egyeztetések, megbeszélések."Megemlítette, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél (FKF) már megpróbálkoztak egy ilyen lépéssel, és várható, hogy más önkormányzati cégek is megpróbálkoznak majd "ilyen irreális mértékű béremelési kívánalmakkal".A főpolgármester aztán elárulta: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Főváros vezetése is megkereste már a kormányt a béremelésekhez szükséges forrásbiztosítás ügyében.Tarlós István szerint, ha az önkormányzati cégek dolgozói ezekből a béremelésekből kimaradnak és véglegesen kimaradnak, ilyen mértékű emeléseket ezek a cégek nem lesznek képesek kitermelni.- ismerte el Tarlós.